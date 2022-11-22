Поставки нефти из РФ в Северную Европу снизились на 90% с февраля

За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти её поставки в страны Северной Европы снизились на 90 процентов по сравнению с февралем - с одного миллиона двухсот тысяч баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Об этом пишет Bloomberg.
Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов остался Роттердам, отмечает агентство.
Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти несколько месяцев назад. В сентябре к ним присоединилась Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Индия закупает нефть, воспользовавшись так называемым льготным периодом. США и Великобритания ранее заявили, что освободят от санкций нефть, которая будет загружена в танкеры до вступлению в силу ограничений 5 декабря, при условии, что её доставят до 19 января.
По подсчётам агентства, общий объем поставок из России упал до 2,57 млн баррелей в сутки— это девятинедельный минимум. Как утверждает Bloomberg, доходы России от торговли нефтью снизились до самого низкого уровня с начала января. Поставки в Китай, Индию и Турцию выросли до рекордных 2,45 миллионов баррелей в сутки.
В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию – почти один миллион баррелей в день. В начале ноября Reuters сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не разместили заявки на импорт сырья из России, поскольку "ожидают ясности" по механизму ограничения цен.
- Согласно восьмому пакету санкций, принятому в ответ на российское вторжение в Украину, 5 декабря вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в страны Евросоюза, США, Канаду и Японию. Также будет запрещено страховать и выгружать российскую нефть в портах других стран, если цена на неё превышает допустимую – так называемый потолок цен, который пока не установлен, но планируется в 63–64 доллара за баррель. Это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но при этом обеспечит прибыльную добычу.
- Кремль уже заявил, что не будет продавать нефть по невыгодным для себя ценам и не исключает сокращение добычи.
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