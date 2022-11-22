Поставки нефти из РФ в Северную Европу снизились на 90% с февраля

За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти её поставки в страны Северной Европы снизились на 90 процентов по сравнению с февралем - с одного миллиона двухсот тысяч баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Об этом пишет Bloomberg.



Единственным европейским направлением морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов остался Роттердам, отмечает агентство.



Такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти несколько месяцев назад. В сентябре к ним присоединилась Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Индия закупает нефть, воспользовавшись так называемым льготным периодом. США и Великобритания ранее заявили, что освободят от санкций нефть, которая будет загружена в танкеры до вступлению в силу ограничений 5 декабря, при условии, что её доставят до 19 января.

По подсчётам агентства, общий объем поставок из России упал до 2,57 млн баррелей в сутки— это девятинедельный минимум. Как утверждает Bloomberg, доходы России от торговли нефтью снизились до самого низкого уровня с начала января. Поставки в Китай, Индию и Турцию выросли до рекордных 2,45 миллионов баррелей в сутки.

В октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию – почти один миллион баррелей в день. В начале ноября Reuters сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не разместили заявки на импорт сырья из России, поскольку "ожидают ясности" по механизму ограничения цен.