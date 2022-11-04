Reuters: страны G7 договорились о фиксированной цене нефти из России

Страны "Группы семи" (G7) и Австралия договорились о том, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на фиксированном уровне без использования "плавающей" ставки. Об этом пишет Reuters. По словам источника агентства, "ценовой потолок станет единым и будет регулярно пересматриваться" - это должно повысить стабильность рынка и снизить нагрузку на его участников.

Цена ещё не установлена, но, по данным источников, должна быть объявлена в ближайшие недели. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США и Австралия договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости, рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что привязка цены к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. Москва может извлечь выгоду из системы плавающих цен, поскольку цена на российскую нефть вырастет, если нефть марки Brent подорожает из-за сокращения поставок нефти из России, одного из крупнейших мировых производителей этого сырья. Плавающая цена ниже международного эталона нефти Brent может позволить президенту России Владимиру Путину "обмануть" механизм, сократив предложение, сказал второй источник, знакомый с дискуссиями.

США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.

5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.

Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель.

Россия предупреждала, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.