"Герой СВО" Илья Штокман. О чем он промолчал на приеме у Путина

На днях прокремлевские российские медиа транслировали кадры с заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", где президент Владимир Путин пообщался с массивным человеком в камуфляже и "был тронут" его жизненной историей. Человека этого зовут Илья Штокман, и на войну с Украиной он отправился прямиком из кабинета заместителя мэра Нижнего Новгорода. На встрече с президентом господин Штокман, почти не запинаясь и не подглядывая, пересказал свою биографию – от работы грузчиком в Европе до решения идти на фронт.

Владимир Путин оценил рассказ и попросил первого замглавы своей администрации Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы карьерного роста".

– В конце концов вы пришли к самому главному, – сказал Путин, обращаясь к Штокману. – Самое главное – это посвящение себя этой стране.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сразу после московской встречи поспешил заявить, что горд совместной работой со Штокманом, и в целом скопировал тональность президентской речи.

"История жизни Ильи Олеговича – это сложный путь человека, который строит свою жизнь, думая прежде всего об интересах Родины", – написал мэр Нижнего Новгорода в своем телеграм-канале. Среди большинства нижегородцев реноме Ильи Штокмана не столь однозначно, как и результаты его работы на посту вице-мэра.

В администрацию города-миллионника он пришел после успешного участия в конкурсе "Лидеры России", в котором также одержал победу и мэр Шалабаев. Он и поручил господину Штокману отвечать в администрации за цифровую сферу и экономику. Самым успешным бизнес-проектом семьи Штокманов стал бетонный завод "Вектор", ведущий свою историю с 1991 года.

– Бизнес был выстроен, процессы отлажены. Но в сорок лет идти на пенсию, наверное, рано, – так Штокман описывал президенту свои мотивы участия в конкурсе "Лидеры России".

С приходом на муниципальную службу Илья Штокман передал свою долю в капитале завода брату Михаилу Олеговичу, он же сейчас числится гендиректором предприятия. Но на сайте завода в разделе "О компании" – по-прежнему цитата Ильи Олеговича. И самое главное: именно с началом чиновничьей карьеры Ильи Штокмана обороты завода резко пошли в гору.

"Много лет нижегородцы с удивлением наблюдают, как повсеместно и тотально на раздолбанных нижегородских дорогах вместо замены асфальтового покрытия выдергивают вполне еще пригодные бетонные бордюры и засовывают на их место другие бетонные бордюры. По странному стечению обстоятельств владельцем бетонного заводика "Вектор", назначенного основным производителем тех самых бетонных бордюров, является жирная и очень патриотичная муха Штокман, – пишет в Фейсбуке нижегородский общественник Герман Князев. – Семья Штокманов очень любит родину, очень. Настолько любят, что при заработанных на поставленных городу бордюрах в 2020 году чуть меньше одного миллиарда, они показали прибыль в 3 млн, это меньше 0,5% от оборота и заплатили аж 300 тысяч налога на прибыль в казну любимой родины. В 2021 году оборот от продажи городу бордюров уже превысил 1 млрд рублей, а с 2022 года достигает уже 1,5 млрд рублей. А прибыль бизнесменов Штокманов по-прежнему минимальна, как и уплаченные налоги".

На посту вице-мэра Штокман больше всего запомнился циничным интервью о платных парковках, которые вот уже три года пытаются ввести в Нижнем Новгороде. Чиновник объяснял высокие расценки на почасовую оплату и абонементы "экономически обоснованной методикой", а льготы пообещал только ветеранам Великой Отечественной войны, которые вряд ли сами садятся за руль.

– Платить 96 тысяч рублей в год [за абонемент] никто не заставляет, можно ездить на общественном транспорте. Потому что покупка машины не означает, что ты ее можешь бросить в любом месте. Автомобиль налагает определенные обязательства на его владельца, машину нельзя бросить в любом месте. Она не должна доставлять дискомфорт окружающим, – заявлял Илья Штокман в октябре 2021 года.

Примечательно, что в то же самое время нижегородские журналисты показали, как сам господин Штокман решил проблему парковки личных авто (по декларации 2021 года их у него три: "Порше", "Мерседес" и УАЗ). Он выкупил квартиры на первом и втором этажах, а также подвал в многоквартирном доме в самом центре города – и оборудовал себе трехуровневый коттедж с огороженным двориком, отдельным входом – и отдельной парковкой. По словам жителей дома, никаких общих собраний, разрешающих такие перепланировки, не проводилось.

На фото заметно, что водосточная труба отведена в сторону, чтобы не заливать личный дворик вице-мэра. Отгороженная часть общего двора стала личным пространством семьи чиновника-бизнесмена Штокмана.

"Понятно, что Илья Штокман оборудовал себе этот персональный "надел", еще занимаясь бизнесом. Просто потому, что мог себе это позволить! Россия вообще страна высоких заборов и тройных замков – чему тут удивляться? Но сейчас, после перехода бизнесмена на работу в администрацию Нижнего Новгорода, его городское жилье автоматически превращается в символ. Символ тотальной закрытости власти, ее нежелания хоть как-то контактировать с населением вверенной ей территории", – пишут авторы репортажа.

Уход вице-мэра на украинский фронт стал неожиданностью для многих нижегородцев. Вскоре выяснилось, что под пули он не лезет. В декабре прошлого года лейтенант Штокман рассказывал журналистам из "Коммерсанта-Приволжье", что их полк расквартирован на второй линии под Луганском, а сам он занимается преимущественно беседами с солдатами.

– Я состою в должности начальника психологической службы полка. Позывной "Гора" – его за меня ребята придумали, так и записали. Мобилизованным тоже надо оказывать психологическую помощь, особенно если человек оказался на какой-то грани. Иногда людям надо просто поговорить, – откровенничал Илья Штокман.

Как так получилось, что именно "Гора" оказался за одним столом с Путиным в Екатерининском зале Кремля? Ответ на этот вопрос знают только организаторы встречи. Но с учетом известных деталей жизни Ильи Штокмана напутствие президента в его адрес выглядит символично:

– Я желаю Вам успехов – первое. А второе – я надеюсь, что, получив и этот жизненный опыт, вы вернётесь и в мирную жизнь и продолжите свою карьеру по жизни в самом широком смысле этого слова.

Прощаясь с президентом, "Гора" признался, что не имеет отношения к Штокмановскому месторождению газа, крупнейшему в стране. И добавил: "К сожалению!".