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"Герой СВО" Илья Штокман. О чем он промолчал на приеме у Путина

19 июля 2023 года Илья Штокман как "герой СВО" был на приеме в Кремле и удостоился личной похвалы Владимира Путина

На днях прокремлевские российские медиа транслировали кадры с заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", где президент Владимир Путин пообщался с массивным человеком в камуфляже и "был тронут" его жизненной историей. Человека этого зовут Илья Штокман, и на войну с Украиной он отправился прямиком из кабинета заместителя мэра Нижнего Новгорода. На встрече с президентом господин Штокман, почти не запинаясь и не подглядывая, пересказал свою биографию – от работы грузчиком в Европе до решения идти на фронт.

Владимир Путин оценил рассказ и попросил первого замглавы своей администрации Сергея Кириенко "обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы карьерного роста".

– В конце концов вы пришли к самому главному, – сказал Путин, обращаясь к Штокману. – Самое главное – это посвящение себя этой стране.

Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сразу после московской встречи поспешил заявить, что горд совместной работой со Штокманом, и в целом скопировал тональность президентской речи.

"История жизни Ильи Олеговича – это сложный путь человека, который строит свою жизнь, думая прежде всего об интересах Родины", – написал мэр Нижнего Новгорода в своем телеграм-канале. Среди большинства нижегородцев реноме Ильи Штокмана не столь однозначно, как и результаты его работы на посту вице-мэра.

В администрацию города-миллионника он пришел после успешного участия в конкурсе "Лидеры России", в котором также одержал победу и мэр Шалабаев. Он и поручил господину Штокману отвечать в администрации за цифровую сферу и экономику. Самым успешным бизнес-проектом семьи Штокманов стал бетонный завод "Вектор", ведущий свою историю с 1991 года.

– Бизнес был выстроен, процессы отлажены. Но в сорок лет идти на пенсию, наверное, рано, – так Штокман описывал президенту свои мотивы участия в конкурсе "Лидеры России".

Скриншот официального сайта завода "Вектор"
Скриншот официального сайта завода "Вектор"

С приходом на муниципальную службу Илья Штокман передал свою долю в капитале завода брату Михаилу Олеговичу, он же сейчас числится гендиректором предприятия. Но на сайте завода в разделе "О компании" – по-прежнему цитата Ильи Олеговича. И самое главное: именно с началом чиновничьей карьеры Ильи Штокмана обороты завода резко пошли в гору.

"Много лет нижегородцы с удивлением наблюдают, как повсеместно и тотально на раздолбанных нижегородских дорогах вместо замены асфальтового покрытия выдергивают вполне еще пригодные бетонные бордюры и засовывают на их место другие бетонные бордюры. По странному стечению обстоятельств владельцем бетонного заводика "Вектор", назначенного основным производителем тех самых бетонных бордюров, является жирная и очень патриотичная муха Штокман, – пишет в Фейсбуке нижегородский общественник Герман Князев. – Семья Штокманов очень любит родину, очень. Настолько любят, что при заработанных на поставленных городу бордюрах в 2020 году чуть меньше одного миллиарда, они показали прибыль в 3 млн, это меньше 0,5% от оборота и заплатили аж 300 тысяч налога на прибыль в казну любимой родины. В 2021 году оборот от продажи городу бордюров уже превысил 1 млрд рублей, а с 2022 года достигает уже 1,5 млрд рублей. А прибыль бизнесменов Штокманов по-прежнему минимальна, как и уплаченные налоги".

На посту вице-мэра Штокман больше всего запомнился циничным интервью о платных парковках, которые вот уже три года пытаются ввести в Нижнем Новгороде. Чиновник объяснял высокие расценки на почасовую оплату и абонементы "экономически обоснованной методикой", а льготы пообещал только ветеранам Великой Отечественной войны, которые вряд ли сами садятся за руль.

– Платить 96 тысяч рублей в год [за абонемент] никто не заставляет, можно ездить на общественном транспорте. Потому что покупка машины не означает, что ты ее можешь бросить в любом месте. Автомобиль налагает определенные обязательства на его владельца, машину нельзя бросить в любом месте. Она не должна доставлять дискомфорт окружающим, – заявлял Илья Штокман в октябре 2021 года.

Попытки ввести платные парковки в Нижнем Новгороде продолжались, пока вице-мэр Илья Штокман воевал в Украине
Попытки ввести платные парковки в Нижнем Новгороде продолжались, пока вице-мэр Илья Штокман воевал в Украине

Примечательно, что в то же самое время нижегородские журналисты показали, как сам господин Штокман решил проблему парковки личных авто (по декларации 2021 года их у него три: "Порше", "Мерседес" и УАЗ). Он выкупил квартиры на первом и втором этажах, а также подвал в многоквартирном доме в самом центре города – и оборудовал себе трехуровневый коттедж с огороженным двориком, отдельным входом – и отдельной парковкой. По словам жителей дома, никаких общих собраний, разрешающих такие перепланировки, не проводилось.

Жилище Ильи Штокмана расположено на трех этажах (включая подвальный) этого многоквартирного дома.
Жилище Ильи Штокмана расположено на трех этажах (включая подвальный) этого многоквартирного дома.
Огороженный двор "резиденции" Штокмана
Огороженный двор "резиденции" Штокмана

На фото заметно, что водосточная труба отведена в сторону, чтобы не заливать личный дворик вице-мэра. Отгороженная часть общего двора стала личным пространством семьи чиновника-бизнесмена Штокмана.

"Понятно, что Илья Штокман оборудовал себе этот персональный "надел", еще занимаясь бизнесом. Просто потому, что мог себе это позволить! Россия вообще страна высоких заборов и тройных замков – чему тут удивляться? Но сейчас, после перехода бизнесмена на работу в администрацию Нижнего Новгорода, его городское жилье автоматически превращается в символ. Символ тотальной закрытости власти, ее нежелания хоть как-то контактировать с населением вверенной ей территории", – пишут авторы репортажа.

Уход вице-мэра на украинский фронт стал неожиданностью для многих нижегородцев. Вскоре выяснилось, что под пули он не лезет. В декабре прошлого года лейтенант Штокман рассказывал журналистам из "Коммерсанта-Приволжье", что их полк расквартирован на второй линии под Луганском, а сам он занимается преимущественно беседами с солдатами.

– Я состою в должности начальника психологической службы полка. Позывной "Гора" – его за меня ребята придумали, так и записали. Мобилизованным тоже надо оказывать психологическую помощь, особенно если человек оказался на какой-то грани. Иногда людям надо просто поговорить, – откровенничал Илья Штокман.

Илья Штокман в роли "героя СВО" на приеме у Владимира Путина в Кремле
Илья Штокман в роли "героя СВО" на приеме у Владимира Путина в Кремле

Как так получилось, что именно "Гора" оказался за одним столом с Путиным в Екатерининском зале Кремля? Ответ на этот вопрос знают только организаторы встречи. Но с учетом известных деталей жизни Ильи Штокмана напутствие президента в его адрес выглядит символично:

– Я желаю Вам успехов – первое. А второе – я надеюсь, что, получив и этот жизненный опыт, вы вернётесь и в мирную жизнь и продолжите свою карьеру по жизни в самом широком смысле этого слова.

Прощаясь с президентом, "Гора" признался, что не имеет отношения к Штокмановскому месторождению газа, крупнейшему в стране. И добавил: "К сожалению!".

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