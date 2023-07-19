"Отпрыгнула от Путина". Соцсети о "гражданине мира" Елене Исинбаевой

В соцсетях не утихают споры по поводу Елены Исинбаевой. Неделю назад испанские СМИ сообщили, что российская олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом в марте получила испанское гражданство и переехала на Канарские острова.

Спортсменка, в свое время выступившая за поправки к Конституции РФ, благодаря которым Владимир Путин обеспечил себе новый президентский срок, теперь живет на Тенерифе.

Moscow calling

Испанский остров Тенерифе - настоящий филиал рая в Атлантическом океане, жемчужина Канарских островов.

Песчаные пляжи, вулканические горы, тёплая и чистая вода, шелестящие пальмы - не просто так его называли "Островом вечной весны" (температура от плюс 20⁰С зимой до плюс 29⁰С летом).

Неудивительно, что именно его (территория страны НАТО), по данным испанских журналистов (не Шария), выбрала в качестве места жительства доверенное лицо Путина, член Putin Team, участница рабочей группы по поправкам в Конституцию, майор ВС РФ Елена Исинбаева.

Не в зоне СВО же волонтёрской деятельностью настоящему патриоту заниматься, в конце концов...

Команда Навального выпустила расследование, где утверждается, что в прошлом году Исинбаева купила на Тенерифе две виллы стоимостью более 1 млн евро каждая.

Алексей Беляков

У прыгуньи Исинбаевой злые навальнисты обнаружили недвижимость на канарском Тенерифе. Примерно на три миллиона евро.

Ну и ладно, не может знаменитая девушка прикупить, что ли, домик на теплом море? Может, пусть будет там счастлива.

Она много лет жила в Монако. Так что Тенерифе - это даже дауншифтинг

Но интересна тут дата. Две люксовых виллы были куплены в феврале прошлого года.

В спорте время и точность решают порой очень много.

Антон Орех

Не вижу никакой сенсации в том, что Исинбаеву обнаружили на Тенерифе. Вообще-то она раньше много лет жила в Монако. Так что Тенерифе - это даже дауншифинг какой-то. По политике она давно ничего не говорит и не делает, а доверенных лиц у Путина, в т.ч. среди спортсменов, всегда толпа была. В общем, есть птицы и покрупнее, которые за кордоном обитают. Оружейники в Чехии, Минобороны в Париже - да много кто

В соцсетях распространились призывы наложить на спортсменку санкции, в частности - исключить ее из МОК и заставить вернуться на родину.

Федор Крашенинников

По поводу майора Исинбаевой: гнать путинскую прихлебательницу ссаной тряпкой. Никакого оправдания ей нет, как и всему «Путинтиму». Пока ясно и четко не выражено отношение к Путину и войне - считать путинистами. У меня все.

Игорь Разумов

Исинбаева должна быть под санкциями. Она не должна избежать ответственности.

Международный Олимпийский комитет, где Исинбаева работает в комиссии спортсменов, после проверки заключил, что она не имеет отношения к Вооруженным силам РФ. Оппозиционные комментаторы восприняли это как дурную шутку.

Алексей Венедиктов

Международный Олимпийский комитет (точнее Комитет по этики МОК) интересовали два пункта: поддерживает ли Елена Исинбаева войну и есть ли у нее какие-либо контракты с военными структурами.

На оба вопроса был получен отрицательный ответ.

И - важно для понимания - Комитет по этике рассматривал только события, произошедшие после 24.02.2022.

Поэтому Елена Исинбаева сможет продолжать свою работу в МОК.

"Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю", - написала Исинбаева. По ее словам, присвоенное ей воинское звание было сугубо номинальным, а в ВС РФ она никогда не служила. Кроме того, Исинбаева написала, что никогда не была членом какой-либо партии, хотя на сайте "Единой России" ее имя до сих пор значится в рубрике "Лица партии".

Фарида Курбангалеева

То есть просто взяла и на голубом глазу отреклась (в ее случае отпрыгнула) от Путина, лишь бы не поперли с Канар.

Борислав Береза

Интересно, как отреагируют на это в Кремле? Матушка сглотнет и утрется или отзовёт Исинбаеву? А спортсмены РФ по-прежнему не едут на Олимпиаду в Париже. И это прекрасно.

Кирилл Шулика

Конечно, это треш. Понятно, что Исинбаева никогда не имела никакого отношения к армии, но у нее там была зарплата инструктора по легкой атлетике, льготы, а еще будет военная пенсия. МОК, правда, это все не волнует, нам бы самим разобраться в том, сколько у нас номинальных майоров. Но важно, что неформально перевесило формальное.

Прогнозы по допуску российских спортсменов на Олимпиаду можно давать хорошие

Кроме того, обнулено Putin Team и все остальное. Главное, что она ничего не говорила по Украине.

Соответственно, прогнозы по допуску российских спортсменов можно давать хорошие.

Ксения Собчак

Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение "мы" для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать.

"Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю", - заявила Исинбаева. Слова спортсменки навлекли на нее праведный гнев "патриотов", которые припомнили ей не только воинское звание, но и то, как она выступала в поддержку законов против ЛГБТ, и почетное звание "гражданки Донецка".

Адекват Z

...Мадам, движимая очевидным желанием уберечь свои статусы, выдала залп: я человек мира, мое майорское звание номинально (и присяга, без которой звания не бывает, видимо, тоже), к Вооруженным силам отношения не имею и не имела, в партиях не состою. Фактически отреклась от страны по полной программе, формально сделала это в целом так, чтобы не дожечь мосты до конца, а то кто его знает, как оно все обернется.

Дмитрий Мельников

Предательство Исинбаевой – оно не из рядовых.

Эта спортсменка фактически была неофициальным лицом российского спорта, его витриной.

Оказалась не патриотом России, а буржуазкой со шкурными мотивами

И власть ее просто на руках баюкала.

А теперь бац – и пишет какую-то дичь из Испании. И оказалась не великой спортсменкой, не патриотом России, а как раньше говорили, буржуазкой. С понятными шкурными мотивами.

Станислав Яковлев

Женщина, про всем уважении, какое к чорту «человек мира», вы же почетный гражданин г. Донецка.

Сталина Гуревич

О, вот так просыпаешься утром, а у нас тут очередная невиноватаяяонсампришел.

Елена Исинбаева из Тенерифей через инсту весточку шлет возмущенной испанской общественности. Мол, я человек мира, в русских госдумах не состояла, звание майора - это так, номинально, и, вообще, я страшно против и совсем не поддерживаю.

Восхищаюсь гибкостью нашей героини спорта. Тут, значит, она за и поддерживает. И Путина на выборы, и поправки в Конституцию, и, вообще, вся из себя такая Путинтим. А там она совершенно против. Ну правильно, гибкость уже исключительно в языке, бабло в России не получить, пиво и бусики под брендом Исинбаева успехом, похоже, не пользуется, надо сохранять в Европах все что нажито непосильным трудом, тем более, что скакать - ее профессия.

Знаете что самое противное? Что все это заявляется на голубом глазу почетным гражданином Донецка. Очень надеюсь, что в скором времени бывшим.

Дмитрий Лекух

Что тут можно сказать? Да, Елене Гаджиевне, безусловно, комфортнее жить сначала в Монако, а теперь вроде, как говорят, в Испании. Где дочка занимается теннисом (и за Россию выступать точно не собирается), есть кое-какая недвига, заработанная на противодействии ЛГБТ и поддержке «кровавого Мордора», да и «проверка МОК» окончена. И Елена Гаджиевна, выдвинутая на эту должность когда-то российскими структурами, может спокойно работать на непыльной позиции в МОК (том самом, напомним, который не дал ей стать трехкратной чемпионкой в Бразилии), где Россию сейчас принято, как бы это помягче, чморить. Ну или хотя бы от нее, как Елена Гаджиевна, несколько дистанцироваться.

Очень несложно найти видео с твоей поддержкой законов, направленных против ЛГБТ

Ну так хоть помолчи ты, дура, может, хоть со стороны за умную сойдешь! Никто же за язык не тянул, кроме твоих же «хейтеров», которым очень несложно покопаться сейчас в интернете и найти твое фото в форме майора и в обнимку с Сергеем Шойгу или видео с твоей поддержкой законов, направленных против ЛГБТ! Потому как твоя нынешняя замечательная фраза, опять цитируем: «Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю» — выглядит, в общем, для твоего нынешнего окружения, может, и ничего. Но воюющая страна, извините Елена Гаджиевна, восприняла ее как пощечину, и поэтому вам и в будущем имеет смысл работать (и тем более получать бюджетное финансирование) там, где сейчас живете. А на Российскую Федерацию в этом смысле лучше даже и не смотреть.

Борис Рожин

Говорят, что майор Исинбаева совершила каминг-аут и заявила, что она вовсе не майор, а "человек мира".

В воздухе остался лишь повисший вопрос, а зачем государство продолжает финансировать "людей мира". Как тех, кто уже совершил каминг-аут, так и тех, кто еще не успел по тем или иным причинам?

Вопрос наверное риторический.

Марина Ахмедова

У меня только один вопрос по человеку мира, майору Вооруженных сил Российской Федерации - Елене Исинбаевой, которая, обнаружившись где-то заграницей, сообщила, что служба ее в армии носила номинальный характер, что она никогда не служила, и живет там, где работает, общается с теми, кого любит. А те, кто не согласен, просто ей завидуют.



Зачем брала звание и надевала военную форму, если это для нее ничего не значит?

Зачем? Зачем и зачем выдавать форму кому ни попадя. Неужели нельзя просто уважать честь мундира - вот этого, сшитого из обычной материи, но имеющего отличительные знаки российской армии? И не превращать его в сувенир.



Человека мира, которая живет там, где ест, а ест там, где кормят, я даже не спрашиваю, зачем брала звание и надевала военную форму, если это для нее ничего не значит. Еще подумает, что завидую.

Военкор Котенок

Интересно, в Минобороны додумаются лишить сбежавшую Исинбаеву воинского звания, или пофигу?

С другой стороны, не генерал же, а просто вильнувшая мастерица шеста.

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал переименовать легкоатлетический стадион в Махачкале, носящий имя Исинбаевой. "В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", — написал он.

Анатолий Несмиян

Как быстро становятся иностранными агентами и врагами государства. Хотя, казалось бы, Исинбаева - становой хребет. Конституцию не читала, но правки вносила, на все митинги ходила, доверенным лицом была. Никогда и ни в чем порочащем не была замечена. Хоть сейчас новый орден. И надо же - решила заняться личной жизнью подальше от того райского уголка, который был выстроен в том числе и с ее помощью.

Весь этот скандал не стоит выеденного яйца, уверены некоторые комментаторы.

Кирилл Шулика

Исинбаева никаких критериев и тем более Олимпийскую хартию не нарушала

Формально Исинбаева никаких критериев и тем более Олимпийскую хартию не нарушала. Значит, она сможет и далее работать в МОК, а хейтеры идут лесом. Потому что никаких неформальных запретов быть не должно, никаких "ну вы же понимаете" тем более. Это вообще азбучные истины.

С Исинбаевой вообще две проблемы. Погоны, которые зачем-то Минобороны раздает кому угодно, лишь бы помогло в проведении имиджевых акций. Но это не проблема Исинбаевой, всяческие приказы подписывала не она. И даже далекие от наших реалий чиновники МОК понимают, что это все понарошку.

А вторая проблема в том, что если уж спортсмен влезает в общественно-политическую жизнь, то не надо торговать лицом. Надо действительно заниматься политикой, а не украшать собой место. Часто так случается, что украшение места вянет и его только портит, как случилось в случае Исинбаевой.

Кирилл Гончаров

Выскажу непопулярное мнение:

Да плевать, где живет Исинбаева и отдыхает Гордон. Жили же как-то без этой инфы раньше. Ну реально.

Это же совсем безумие - в 2023 продолжать делать тоже самое, что в 2018.

Войну не остановить этим.

А чем?

Вовлечением в политику, а не журналом «Караван историй», ну правда.

При всем уважении.

Другие восхищаются тем, с какой легкостью Исинбаева отреклась от своих патриотических регалий, и предполагают, что она будет не последней.

Павел Соболев

Елена Исинбаева написала по-испански в Инстаграме, что еще не замерз тот лед, на котором бы она поскользнулась

Евгений Дзичковский

Вот именно так путинские холуи и будут переобуваться

Безотносительно самой Исинбаевой, текст - полезный подстрочник. Рано или поздно, с вариациями, зазвучит широко. "Не был, не состоял, не участвовал, не привлекался". Внутри активируется опция человеков мира.

Ватное болото

Вот именно так путинские холуи и будут переобуваться.

Купят на сворованные из бюджета миллионы и миллиарды паспорта стран НАТО или каких-нибудь Карибских островов (большинство уже купило).

Свалят туда, как свалила Исинбаева.

И на голубом глазу будут заявлять, что ничего не было.

Что никто из них не служил в армии, не работал в пропаганде, не сажал и не пытал людей, не переписывал под Путина Конституцию, не состоял в "Единой России".