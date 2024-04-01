- Группа российских и американских расследователей утверждает, что ей удалось разгадать загадку "Гаванского синдрома": за ним может стоять ГРУ.
- Насколько Россия близка к завершению строительства железной дороги в Крым через оккупированные украинские территории, и как Украина может противодействовать доставке вооружений на аннексированный полуостров в обход Крымского моста?
- Российские власти обвиняют Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", но основной удар после него почувствовали на себе мигранты из Центральной Азии.
Гиперболоид инженера Аверьянова. Тайна "Гаванского синдрома"
Информационный дайджест "Время Свободы", 1 апреля
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