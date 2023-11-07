Алмазная жила. Аркадий Ротенберг и "дублер" Крымского моста

В начале октября 2023 года OSINT-аналитики заметили на спутниковых снимках следы строительства новой железной дороги из Донецка в Мариуполь. Спустя месяц, 6 ноября, назначенный Россией губернатор частично оккупированной Запорожской области Украины Евгений Балицкий сделал заявление, из которого можно предположить, что эта дорога будет частью более длинного пути в обход моста через Керченский пролив. Одним из подрядчиков строительства, как выяснило Радио Свобода, является компания, связанная с другом Путина Аркадием Ротенбергом, получившим звание Героя Труда за "вклад в строительство Крымского моста".

Балицкий рассказал журналистам о строительстве железнодорожной ветки от Акимовки (населенный пункт примерно в 30 километрах южнее Мелитополя) до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь, отметив, что "строительство проекта уже начато со стороны Донецка". Часть новой ветки, участок Донецк – Мариуполь, как рассказывало Радио Свобода месяц назад, позволит отодвинуть дорогу от линии фронта и улучшить снабжение российских войск на южном направлении. То же самое с упомянутой Балицким Акимовкой: прямая ветка из нее на Бердянск будет южнее существующей, которая идет через расположенный всего в 20 километрах от линии фронта Токмак.



Вместе с этим, как ранее выяснило Радио Свобода, Россия строит новое автомобильное шоссе из Мариуполя в Ростов-на-Дону параллельно берегу моря и ныне действующей дороге, но в обход населенных пунктов.

Общая схема новой железной дороги, которая должна пройти по оккупированным украинским территориям и связать Крым с Ростовом-на-Дону в обход моста через Керченский пролив, который уже несколько раз был успешно атакован Украиной. Зеленым цветом показаны существующие участки дороги, желтым – сооружаемый сейчас участок Донецк – Мариуполь, красным – проектируемый участок Акимовка – Мариуполь:

В октябре Радио Свобода удалось узнать, что одним из подрядчиков строительства новой железной дороги в оккупированной Донецкой области является ООО "Промстрой", в 2021 году отобранное российскими властями для экспериментального проекта по использованию труда заключенных на строительстве БАМа и связанное с ЧОПом, отправляющим добровольцев на войну в Украину. В ноябре на сайтах вакансий появилось несколько объявлений, в которых другое общество с ограниченной ответственностью, "Алмаз", ищет специалистов "для осуществления строительства железной дороги на новых территориях".

Местом работы в большинстве объявлений указан Мариуполь. ООО "Алмаз" требуются инженер-геодезист и его помощник, прорабы и другие специалисты, а сроком начала работ указан уже оставшийся в прошлом "конец августа". Обещанная зарплата геодезиста – "от 250 000 рублей на руки", это в два с лишним раза больше, чем тот же "Алмаз" предлагает аналогичным специалистам в Саратовской области России.

Еще в одной вакансии "Алмаза" – "кадровый специалист/делопроизводитель" – соискателю предстоит работать в селе Чермалык в оккупированной части Донецкой области Украины. Оно находится в 10 километрах от будущей железной дороги из Донецка в Мариуполь, продолжающееся строительство которой хорошо видно на спутниковых снимках.

Как выяснило Радио Свобода, ООО "Алмаз" с недавних пор связано с бизнес-империей одного из ближайших друзей Владимира Путина Аркадия Ротенберга – человека, получившего от президента награду за строительство Крымского моста, в обход которого теперь строится новая железная дорога на аннексированный Россией полуостров.

Бегство от санкций?

Из официального сайта группы компаний "Алмаз" следует, что до 2023 года предприятие занималось добычей нерудных ископаемых (преимущественно песка) и работало на 5 песчаных карьерах в Московской области и Краснодарском крае. В этом году "в ГК "АЛМАЗ" открыто новое направление работ – строительство федеральных автомобильных дорог федерального значения", говорится на сайте.



Появление этого нового направления совпало с вхождением в бизнес группы крупного строительного игрока – АО "Дороги и Мосты". 50% "Алмаза" принадлежат АО "Дороги и Мосты" с 13 сентября 2023 года, примерно в это время, судя по данным спутниковых снимков, в оккупированной Донецкой области началось строительство новой железной дороги. Оставшиеся 50% "Алмаза" делят на троих его прежние учредители.

АО "Дороги и Мосты" – сравнительно молодая компания, она была образована всего три года назад. Теперь это один из крупнейших активов Аркадия Ротенберга.



"Дороги и Мосты" были образованы выделением в отдельную компанию из знаменитого "Мостотреста". "Мостотрест", находящийся под контролем Ротенберга, строил трассу М-11, соединяющую Москву и Петербург, инфраструктурные объекты в Сочи к Олимпиаде 2014 года, транспортные хорды в Москве и многие другие знаковые объекты путинской эпохи, главный из которых – Крымский мост, за строительство которого компания попала под международные санкции.

В октябре 2020 года большая часть строительных активов "Мостотреста" была выделена в акционерное общество "Дороги и Мосты". Оно продолжило работать на объектах, ранее связанных с "Мостотрестом", и за три года своего существования сделало всего четыре корпоративных приобретения, два из которых в сентябре этого года – 50-процентные доли в родственных ООО "Алмаз" и ООО "Рубин". Эти фирмы (у них почти одинаковый список учредителей и один и тот же адрес регистрации) были крупными игроками на рынке добычи песка, но не имели опыта дорожного строительства. Теперь "Алмаз" ищет специалистов для сопровождения строительства железной дороги в Донецкой области Украины.



Исторически железнодорожное строительство не вполне профильная работа для структур Ротенберга. В 2019 году предприниматель занялся реструктуризацией своих активов и совместно с ВЭБ создал холдинг "Нацпроектстрой". Основным вкладом Ротенберга в новую структуру было как раз АО "Дороги и Мосты". Осенью этого года 48 процентов "Нацпроектстроя" достались группе "1520", крупнейшему строительному подрядчику РЖД. Таком образом, "Нацпроектстрой" объединил в себе крупнейшие в стране активы по строительству мостов и автомобильных дорог (через структуры Ротенберга) и по строительству железных дорог (через "1520").

Ротенберг и Крым

Услуги, которые Аркадий Ротенберг оказывает Владимиру Путину, например, беря на себя владение скандально известным дворцом президента в Геленджике или участвуя в рискованной и с точки зрения санкций, и в плане безопасности стройке на оккупированной территории, не остаются без вознаграждения. Как писало в 2021 году российское издание "Проект", благодаря распродаже национализированной украинской собственности структуры Ротенберга стали крупнейшим собственником объектов досуга и отдыха на побережье Крыма, получив вместе с этим на аннексированном полуострове множество выгодных госконтрактов, например на реконструкцию лагеря "Артек". В 2018 году связанные с Ротенбергом компании купили по номинальной цене санаторий "Дюльбер" в Кореизе, который до 2014 года обслуживал депутатов Верховной рады Украины. Сам Аркадий Ротенберг, как выясняли журналисты "Проекта", в 2021 году начал строительство своего "дворца" – особняка общей площадью 6–7 тысяч квадратных метров на мысе Сарыч, только земля под которым оценивается в 35 миллионов долларов.

В открытых базах данных ни у ООО "Алмаз", ни у его материнских компаний, связывающих эту фирму с Аркадием Ротенбергом, нет упоминаний о контрактах с государством на строительство железной дороги через оккупированные Донецкую и Запорожскую области Украины в аннексированный Крым. Как и в случае с ООО "Промстрой", о котором мы рассказывали в начале октября, проект строительства не упоминается на официальном сайте "Алмаза" или его материнских фирм, как и вакансии, в которых говорится о работе в Украине. Найти их можно лишь на сайтах объявлений о работе. На номер телефона, оставленный корреспондентом Радио Свобода под одним из объявлений, на момент публикации этого материала никто не перезвонил. Ответа на вопросы, отправленные в ООО "Алмаз" и ООО "Рубин" по электронной почте, мы на момент этой публикации тоже не получили.