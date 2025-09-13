Глава администрации Купянска отрицает, что армия РФ вошла в город

Российские войска не вошли в город Купянск в Харьковской области, как сообщил ранее аналитический проект DeepState. Город находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель Генерального штаба ВСУ, капитан Андрей Ковалёв.

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Бородин также отрицает, что подразделения российской армии находятся в городе. По его словам, ожесточённые бои продолжаются на окраинах Купянска, хоть и "очень близко от его границы".

"Хочу еще раз отметить, что вся территория Купянской громады, в том числе непосредственно город Купянск, находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Ситуация действительно критическая, она критическая в инфраструктуре, нет света, воды, газа, невозможность ремонта, плотность обстрелов, разрушения просто катастрофические. Более 95% города разрушено или повреждено. И что самое главное, множество людей еще остается в городе и на территории громады. Это 1800 гражданских жителей на территории громады и 760 жителей непосредственно на правобережье города Купянск", — сказал Бородин в эфире единого телемарафона Украины.