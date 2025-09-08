Необучаемый генерал

Провоенные блогеры обвинили Минобороны РФ в преувеличении успехов на фронте. Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о захвате 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов. По мнению Института изучения войны, российское Министерство обороны преувеличивает свои успехи, поскольку темпы наступления остаются крайне медленными, а потери – рекордными.

"Успехи России в течение многих месяцев были в основном постепенными и медленными, а темпы продвижения невероятно медленны по нормам современной механизированной войны. Любая оценка боевых возможностей и мощи России должна учитывать как темпы продвижения, так и потери, понесенные в результате достижения этих успехов", — считают аналитики.

8 сентября Герасимову исполнилось 70. Он руководит генштабом уже более 10 лет. При нём случился знаменитый "бунт" Евгения Пригожина, обвинявшего генерала в плохом снабжении армии.

После ''мятежа" Пригожина начались чистки, своего кресла лишился министр обороны Сергей Шойгу, но Герасимов уцелел.

В чем секрет непотопляемости Герасимова и задумываются ли в Кремле о смене главы генштаба? Обсуждаем в эфире программы "Лицом к событию" с военным аналитиком Юрием Фёдоровым и политологом Александром Морозовым.























