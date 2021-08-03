Глава "Белорусского дома", пропавший в Киеве, найден мёртвым в парке

В Киеве найден повешенным глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днём ранее.

Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нём. Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство". Следствие намерено проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Виталий Шишов исчез в понедельник во время пробежки. В пресс-службе "Белорусского дома" сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей". Это звонки, которые сбрасывают сразу же после ответа на них, отмечает "Интерфакс".

Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек. К нему и его девушке подходили подозрительные люди, пытаясь завести разговор. Об этом говорится в сообщении телеканала "Настоящее время".

"Белорусский дом в Украине" – некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. Виталий Шишов, уроженец белорусского города Речица, переехал в Украину после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. Официальные итоги этих выборов и объявленная победа на них Александра Лукашенко вызвали массовые протесты по всей стране. Западные страны не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций - за махинации на выборах и жестокое подавление протестных выступлений.

По данным Белорусской службы Радио Свобода, организация "Белорусский дом в Украине" связана с уроженцем Беларуси Сергеем Коротких, который в составе батальона "Азов" участвовал в боях в Донбассе и получил украинское гражданство.