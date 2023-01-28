Глава буддистов Калмыкии сложил полномочия шаджин-ламы

Глава буддистов Калмыкии и официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков) заявил о сложении полномочий шаджин-ламы.

В сообщении говорится, что он принял такое решение в связи с включением в реестр иностранных агентов.

"В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь "Геден Шеддуп Чой Корлинг" геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)", – сказано в публикации.

Минюст России включил Тэло Тулку Ринпоче в реестр иностранных агентов 27 января. В октябре прошлого года он осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Лама назвал войну "большим страданием" и заявил, что она не нужна.

Тэло Тулку Ринпоче был верховным ламой Калмыкии с начала 1990-х годов. Лама уехал в Монголию после ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Он тоже является гражданином США и, по его словам, не захотел рисковать, оставаясь в России.