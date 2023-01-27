Минюст объявил иноагентом верховного ламу Калмыкии

Министерство юстиции России 27 января пополнило список так называемых иностранных агентов. В него впервые попал глава религиозной конфессии — выступавший против вторжения в Украину верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков).

Кроме того, в список вошли солист группы Littlе Big Илья Прусикин, активистка "Феминистского антивоенного сопротивления" Дарья Серенко, журналист The Moscow Times Фидель Агумава, татарский правозащитник Рафис Кашапов, а также НКО "Фонд развития цифровых прав" и ООО "Философия ненасилия".

Тэло Тулку Ринпоче является верховным ламой Калмыкии с начала 1990-х годов, он официальный представитель лидера тибетского буддизма Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ. В октябре прошлого года он осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская сторона. Это было первым случаем публичной критики войны от религиозного лидера России.

Музыкальная группа Little Big, лидером которой является музыкант Илья Прусикин, также высказывалась против войны и выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation.

Дарья Серенко многократно выступала за права женщин, поддерживала политика Алексея Навального и его "Умное голосование", работала на выборах. Она много раз была гостем Радио Свобода.

"Фонд развития цифровых прав" занимается борьбой с цензурой в интернете. Его проект "Роскомсвобода" был признан иностранным агентом в конце прошлого года.