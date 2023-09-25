Российский агент влияния в Чехии "за взятки в тысячи евро" обеспечивал распространение пропаганды о войне в Украине, заявил 25 сентября глава контрразведывательной Службы безопасности и информации Михал Куделка на парламентской конференции по дезинформации.

Куделка не раскрыл имя предполагаемого агента и не стал сообщать подробности дела, рассказывает iDNES. По его словам, "влиятельный агент" действовал по заказу "одного из высших органов государственной власти в России", обеспечивая продвижение пророссийских нарративов. Для этого, как утверждается, использовались и общественные деятели Чехии. Их имена Куделка не назвал.

Как заявил глава гражданской контрразведки, для распространения дезинформации и пророссийских сообщений используются рассылки электронной почты с просьбой переслать сообщение дальше. Кто начинает рассылки он не уточнил.

Одним из примеров дезинформационной кампании чиновник назвал распространение сообщений о том, что военные в Чехии производили нервно-паралитический газ "Новичок", аналогичный использованному для отравления противников Москвы. (В 2018 году о создании похожего отравляющего вещества в Чехии заявлял в прессе президент Милош Земан, тезис время от времени вспоминается российской пропагандой — РС).

Всего глава спецслужбы насчитал за последние пять попыток России повлиять на события и мнения в Чехии, передаёт сайт Novinky.cz. Осенью 2022 года, утверждает Куделка, российская разведка пыталась выйти на связь с одним из организаторов антиправительственных демонстраций.

Участники, среди прочего, требовали ограничить поддержку Украины и приём украинских беженцев и начать прямые переговоры с Путиным о цене на газ. Глава контрразведки не сообщил, удалось ли россиянам выйти на связь, организаторы заявление не комментировали.