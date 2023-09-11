Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил, что подаст в отставку. Он заявил об этом в воскресенье в двухчасовом интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Причиной стал шквал критики, обрушившийся на Рубиалеса за поцелуй футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира.

46-летний Рубиалес крепко обнял и поцеловал 33-летнюю Эрмосо в губы в ходе церемонии вручения медалей 20 августа. Эпизод попал в трансляцию церемонии. В трансляции из раздевалки футболистка заявила, что ей не понравилось случившееся. Рубиалес пошутил, что теперь женится на ней.

Его действия сразу же осудили многие спортсмены, спортивные функционеры и спортивные профсоюзы. Через несколько дней испанская женская футбольная лига выпустила заявление, что Рубиалес "омрачил позорным жестом один из величайших подвигов в истории испанского спорта".

Организация назвала случившееся беспрецедентным международным позором. "Когда мир должен был обратить внимание на наших футболисток, президент заставил внимание всего мира сосредоточиться на своей маскулинности", — говорилось в заявлении.

Рубиалес был на 90 дней отстранён от футбола международной федерацией ФИФА. Его отставки потребовали многие испанские политики и публичные лица. Он утверждал, что Эрмосо была согласна на поцелуй, а сам он стал жертвой "лжефеминизма". Эрмосо согласие отрицает и обратилась в полицию.

Спортивному функционеру грозит судебное преследование. Испанская прокуратура ведёт предварительное расследование, чтобы определить, является ли инцидент сексуализированным преступлением.