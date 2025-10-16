Директор ФСБ Александр Бортников обвинил спецслужбы Великобритании в том, что под их "патронажем" на территории России осуществляются "акции терроризма и диверсии". Он выступил на совещании руководителей спецслужб стран СНГ.

В частности Бортников выступил с утверждением, что британские спецслужбы курировали операцию Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой в начале июня были уничтожены или повреждены российские военные самолёты на нескольких аэродромах. "Англичане же обеспечили её последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесённом ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", - утверждает Бортников.

Британская разведка МИ-6, по словам главы ФСБ, якобы вместе с украинскими спецслужбами планирует атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением боевых пловцов.

Бортников также утверждает, что именно Британия науськивает ЕС на вооружённое противостояние с Россией. Цель этого, по мнению главы ФСБ, запугать инвесторов и "обеспечить переток их капиталов на свои фондовые рынки". Бортников также выступил с угрозами в адрес жителей ЕС, сказав, что они могут "посмотреть на пример Украины".

Никаких доказательств своих утверждений относительно роли Британии в организации диверсий в России он не привёл. Обвинений в адрес США в выступлении не прозвучало, однако в целом союз НАТО директор ФСБ обвинил в организации полётов дронов над Европой с целью обвинить в них Россию.

Великобритания последовательно поддерживает Украину, в том числе поставляя ей оружие, обучая украинских военных и предоставляя информацию. Прямое участие британских военных в операциях отрицают и в Киеве, и в Лондоне.

Накануне Великобритания ввела новые санкции против России - в список попали в частности крупнейшие нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".