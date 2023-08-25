Глава КНР и премьер Индии обсудили деэскалацию на границе в Гималаях

Глава КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди деэскалацию на границе между двумя странами в Гималаях. Там отсутствует демаркация, и периодически возникают вооружённые конфликты, которые приводят к жертвам.

Си и Моди провели кулуарную встречу на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Телеканал CNN обращает внимание, что переговоры лидеров Китая и Индии случаются редко.

Моди во время встречи сообщил, что поддержание мира и спокойствия в приграничных регионах, а также соблюдение линии фактического контроля имеют важное значение для нормализации индийско-китайских отношений.

Глава КНР в свою очередь заявил, что улучшение отношений служит общим интересами двух стран и народов.

Протяжённость фактического контроля – больше четырёх тысяч километров. Она начинается с востока на запад, от стыка границ КНР, Индии и Мьянмы.

Отсутствие демаркационной линии между Индией и Китаем в Гималаях остается источником напряжённости. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной штата Аруначал-Прадеш. В 1962 году между двумя странами случился вооружённый конфликт, после которого Китай взял под свой контроль около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин, принадлежавших Индии.

В весной 2020 года в Ладакхе случились столкновения, в которых погибли солдаты с обеих сторон. Индия и КНР стянули в район тяжёлую технику и авиацию, но в ходе переговоров была достигнута договоренность об отводе войск. В декабре прошлого года между военнослужащими вновь произошёл конфликт. Несколько человек получили ранения, но обошлось без жертв.

На территории бывшего княжества Джамму и Кашмир в районе китайско-индийской границы также претендует Пакистан.

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