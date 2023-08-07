Без России. Кто и о чем говорил на переговорах по Украине в Джидде

Участники международной встречи 5–6 августа в саудовском городе Джидда, посвященной Украине, в итоге достигли некоторого согласия по поводу ряда условий прекращения российско-украинской войны – хотя итоговых заявлений не приняли. Никакие декларации и не планировались – в Саудовской Аравии, власти которой за счет этого события еще больше укрепили свой авторитет в мире, состоялся лишь обмен мнениями. Россию на переговоры не приглашали – но приглашали Китай, представители которого приняли в переговорах активное участие.

Делегации 42 государств, участвовавших в переговорах, завершили основное общение друг с другом по сути еще в субботу, 5 августа, после нескольких часов дебатов за закрытыми дверями. Состав участников был пестрым: как западные страны, то есть США (делегацию Вашингтона возглавил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан), Великобритания, Германия, Канада, Япония и еще десяток государств-членов ЕС, которые однозначно выступают на стороне Киева, так и в основном "нейтральные" представители "Глобального Юга", в первую очередь члены БРИКС Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, а также, например, Аргентина, Египет, Мексика Турция и Чили. Большинство этих стран, несмотря на заявления о нейтралитете в отношении российско-украинской войны, продолжают поддерживать активные связи с Кремлем.

Селсу Аморим, главный советник президента Бразилии Лулы да Силва, выступил 5 августа с предложением в следующий раз устроить "подлинные переговоры с участием всех сторон", то есть включая Россию. "Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в этот процесс", сказал Аморим. Однако у большинства собравшихся это предложение официальной поддержки не нашло.

Представители Эр-Рияда заявили, что по окончании мероприятия проинформируют Россию о его итогах. Саудовская Аравия, остающаяся крупнейшим в мире нефтяным экспортером и занимающая второе место по объемам добычи нефти (после США), и постоянно координирующая с Россией свою нефтяную политику, еще до начала организованной ею встречи в Джидде подчеркнула, что, поскольку она поддерживает связи с обеими воюющими сторонами, то и видит себя в качестве основного возможного посредника для организации будущих мирных переговоров. Фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед ибн Салман считается "личным другом" российского президента Владимира Путина, которому он не раз выражал свою поддержку – в последний раз, например, во время мятежа в России в июне, организованного ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.

У Саудовской Аравии и некоторых ее союзников, вроде ОАЭ и Египта, также есть свой план прекращения войны в Украине, которому сейчас в Джидде было уделено заметное внимание. Для Украины он неприемлем, так как предусматривает немедленное прекращение огня на всех фронтах и начало переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве ООН. При этом, как утверждается, территориальная целостность Украины должна быть сохранена. О выводе российских войск с территории Украины как условии начала переговоров, однако, в саудовском плане не говорится. Киев же неоднократно называл такой вывод непременным условием для прекращения огня.

Вот что говорит об саудовских инициативах украинский дипломат Александр Хара, отвечавший на вопросы корреспондента телеканала "Настоящее время":

"В прошлом году при посредничестве Саудовской Аравии в Украину вернулись свыше 200 украинских граждан, которые были в российском плену, в том числе бойцы "Азова"… Эта страна предоставила Украине почти на полмиллиарда долларов помощи. Поэтому это страна, которая пытается найти возможные решения конфликта и, с другой стороны, сохраняет достаточно теплые и конструктивные отношения с Москвой в рамках ОПЕК".

Американские эксперты, опрошенные Русской службой "Голоса Америки", видят ситуацию иначе. Эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне и руководитель ближневосточной программы этого научного института Барбара Славин полагает, что Саудовской Аравии самой в первую очередь нужно улучшать свой имидж на мировой арене – и поэтому она пытается выступать в роли глобального переговорщика:



"Саудовская Аравия и сама нарушила очень много норм международного права: принц Мухаммед бин Салман ничем не благороднее Владимира Путина, со всей историей репрессий в собственной стране и войной в Йемене, которая лишь недавно несколько утихла. Саудовская агрессия в Йемене была очевидным нарушением международных норм. Они очень стараются выглядеть респектабельно, пытаются представить себя как ключевого игрока не только в региональных, но и в мировых делах, и доказать, что с Саудовской Аравией стоит считаться…. Эта война, в принципе, принесла Саудовской Аравии только выгоду из-за ее влияния на цену нефти. Но Эр-Рияду все же нужно показывать, что он – ответственный участник мирового сообщества, а не страна-изгой наподобие Ирана, который напрямую помогает Путину воевать".

О том, что Саудовская Аравия с помощью предоставления площадки для переговоров по Украине пытается улучшить отношения с США, заявил в интервью "Голосу Америки" и Марк Кац, профессор Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии:



"Учитывая сложности между администрацией президента Байдена и Мухаммедом бин Салманом, это все – еще один способ для Эр-Рияда показать Вашингтону, что в его интересах быть вежливым с наследным принцем… Запад в целом критиковал Саудовскую Аравию довольно сильно за ее тесные связи с Россией. Теперь они могут сказать: "Эти связи – на самом деле, преимущество, потому что теперь мы сможем помочь привлечь Россию к переговорам".

В интервью "Немецкой волне" политолог Себастиан Зонс из Боннского аналитического центра CARPO высказывает мнение, что война РФ против Украины воспринимается в Саудовской Аравии как далекий внутренний европейский конфликт, и во многом это объясняет ее позицию:

"Жесткое отношение к России там не могут понять. К тому же Саудовская Аравия чувствует себя "обманутой" в конфликте с Ираном. Эту разницу в отношении к конфликтам в Саудовской Аравии расценивают как двойную мораль".

В то, что переговоры в Джидде станут каким-то настоящим прорывом, мало кто верил с самого начала. Государственный департамент США на прошлой неделе заявил, что не рассчитывает на какие-либо конкретные результаты на встрече в Саудовской Аравии. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер:

"Смысл этих переговоров в том, чтобы продолжить разговор со странами мира о том, как нам добиться справедливого мира по окончании войны. Поговорить о том, как после окончания мы можем обеспечить мир, уважающий территориальную целостность и суверенитет Украины. Для того, чтобы были какие-то мирные переговоры, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, а она этого не сделала. Так что, с нашей точки зрения, это все еще лишь еще один шанс для всех стран мира услышать Украину напрямую. Все это лишь самое начало процесса".

Основной целью встречи в Джидде, как подчеркивали многие прибывшие в Джидду делегации (кроме западных), были дальнейшие осторожные прояснение и согласование всех "мирных планов по Украине", предложенных и Саудовской Аравией, и ранее Китаем, Бразилией, Индонезией и другими странами, и попытка как-то соотнести их в "Планом из 10 пунктов", составленным украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот план предусматривает ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность Украины, освобождение пленных и депортированных, а также соблюдение Устава ООН и территориальной целостности страны. Зеленский ранее призвал в конце этого года провести глобальный мировой саммит, основанный на обсуждении этих принципов.

Выступая в Киеве в прошлую пятницу, Зеленский также особо приветствовал присутствие на переговорах в Саудовской Аравии всех стран Африки и Азии, пострадавших от вызванного российским вторжением в Украину роста мировых цен на продовольствие. Они продолжают расти после того, как Москва 17 июля отказалась продлить свое участие в так называемой "зерновой сделке". Соглашение предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна и масличных культур. "Это очень важно, потому что, когда речь идет о таких вопросах, как продовольственная безопасность, от этого напрямую зависит судьба миллионов людей в Африке, Азии и других частях мира", – отметил Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в переговорах в Джидде как лидер украинской делегации, сообщил 6 августа, что в Саудовской Аравии прошли "очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир". "Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств", – написал он. По словам Ермака, на встрече украинская делегация подробно рассказала о "формуле мира Зеленского".

При этом газета The Wall Street Journal и ряд других западных изданий со ссылкой на свои источники утверждают, что на встрече в Джидде, в отличие от первых аналогичных консультаций, состоявшихся в июне в Копенгагене, Киев уже не настаивал на стопроцентном принятии "формулы мира Зеленского", для того чтобы сблизить свои планы и мирные планы основных представителей "Глобального Юга". Однако официально это не было подтверждено, и в сообщении Ермака о результатах переговоров говорится именно об обсуждении "формулы мира".

Самая заметная разница между предыдущими переговорами в Дании и нынешними в Саудовской Аравии заключалась в числе участников – в минувшие выходные в Джидду приехали делегации вдвое большего числа стран, чем в ранее в Копенгаген, пишет WSJ.

Внимание также привлекло участие во встрече 5–6 августа специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии, главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэя. Пекин, фактически остающийся пока важнейшим союзником Москвы, ранее выдвигал мирную инициативу, по своему содержанию подобную саудовской. Присутствовавшие в Саудовской Аравии члены делегаций стран Запада заявили, что позиция Китая, с которым отдельно побеседовали Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, показалась им на сей раз гораздо более конструктивной, чем ранее. Детали высказываний и предложений Ли Хуэя пока неизвестны, как нет и какого-то официального заявления КНР на этот счет. Однако аналитики некоторых западных изданий полагают, что сам факт приезда на эти переговоры китайской делегации (в предыдущей встрече в Дании Китай участвовать отказался) может свидетельствовать о некотором изменении взглядов Пекина на то, как может закончиться война в Украине. При этом присутствия представителя КНР в Джидде весьма настойчиво добивался и Эр-Рияд, и Киев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал визит представителя Пекина в Саудовскую Аравию "суперпрорывом".

В Кремле ранее заявляли, что Москва будет внимательно следить за ходом переговоров в Джидде. Специализирующийся на резких заявлениях заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев после их завершения написал, что условием любых мирных переговоров должен стать "учет исторического контекста" и "учет текущих реалий". "Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", – резюмировал Медведев.