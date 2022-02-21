Глава "ЛНР" объявил о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Документ размещен на сайте администрации "ЛНР". Ранее Пасечник издал указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Им запретили выезд за пределы "ЛНР".

19 февраля на фоне очередного обострения ситуации на востоке Украины главы так называемых народных республик в Донецкой и Луганской областях объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных им территориях. Глава "ДНР" Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам, "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей".

18 февраля пророссийские сепаратисты в Донецкой и Луганской областях Украины объявили об эвакуации населения с подконтрольных им территорий в Россию. Они объяснили это планами Киева начать наступление в Донбассе. Украинские власти это отрицают.

Как сообщил сегодня исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, в российские регионы прибыли более 61 тысячи жителей Донбасса, передает ТАСС. Министр также отметил, что около одной тысячи беженцев уже получили гарантированные выплаты в 10 тысяч рублей. Ранее такое распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

Четыре региона России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за эвакуации беженцев с Донбасса, это Ростовская, Воронежская, Курская и Пензенская области. Ещё в нескольких регионах введен режим повышенной готовности.