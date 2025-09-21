Глава MI6 Мур: "Путин откусил больше, чем может прожевать"

Уходящий в отставку глава британской разведывательной службы MI6 Ричард Мур заявил, что президент России Владимир Путин лжёт утверждая, что победа России в войне с Украиной неизбежна.

"Говоря прямо — Путин откусил больше, чем может прожевать. Он думал, что одержит лёгкую победу. Но он — и многие другие — недооценили украинцев", - сказал Мур в своей речи, произнесённой в Турции, где с 2014 по 2017 год он работал послом Великобритании. Полный текст выступления опубликован на сайте британского правительства.

Ричард Мур подчеркнул, что страдания агрессора не могут быть приравнены к страданиям жертв, однако ясно, что пренебрежение Путина человеческой жизнью распространяется и на его собственный народ. Россия уже понесла более миллиона потерь, четверть из которых — убитые, поскольку плохо подготовленные солдаты из беднейших регионов страны направляются на фронт.

Мур отметил стремление президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт, готовность президента Украины Владимира Зеленского идти на трудные компромиссы, а также усилия европейских лидеров, старающихся добиться справедливого и устойчивого мира. При этом, по словам Мура, нет никаких доказательств того, что Путин заинтересован в мирных переговорах, кроме как при условии полной капитуляции Украины. Он продолжает вести переговоры лишь для видимости, считает Мур. Путин отрицает право Украины существовать как независимое государство.

Мур подчеркнул, что Путин переоценил свои силы и недооценил сопротивление украинцев. В то же время действия Путина укрепили национальную идентичность Украины, ускорили её интеграцию с Западом и подтолкнули Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО.

Мур отметил, что Путин пытается убедить мир в неизбежности победы России, но это — ложь. Он лжёт миру, своему народу и, возможно, самому себе, почти рефлекторно говоря только то, что, по его мнению, от него хотят услышать.

Ричард Мур напомнил, что в 2022 году США и Великобритания сделали беспрецедентный шаг — рассекретили разведданные, которые разоблачали ложь Путина и раскрыли планы вторжения. Это позволило подорвать российскую кампанию по дезинформации, замедлить наступление России и мобилизовать международную поддержку Украины.

По мнению Мура, Путин ставит личные амбиции выше интересов страны, ведя экономику и демографию России к упадку. Он инвестирует в военные программы, а не в инфраструктуру, образование и здравоохранение. Если мировое сообщество проявит выдержку, Путин столкнется с выбором: либо рискнуть внутренним кризисом, угрожающим его власти, либо заключить разумное соглашение, уверен глава MI6.

Поддержка извне — от Ирана, Северной Кореи и Китая — позволила России отсрочить этот выбор. Однако, по словам Мура, мир был бы выгоден и для российских граждан. Он подчеркнул, что британское правительство и спецслужбы не враждебны России как стране, а противостоят лишь действиям Кремля.

"Путин — это не Россия, и не все россияне поддерживают его политику. Некоторые сопротивляются открыто, как Алексей Навальный, другие действуют тайно, сотрудничая с международными разведками", - заключил Ричард Мур, который в ближайшие дни передаст полномочия главы MI6 Блейз Метревели — первой женщине на этом посту.

В той же речи Мур сообщил о запуске MI6 специализированного портала в даркнете в надежде привлечь новых агентов, в частности, из России. Платформа для безопасного обмена сообщениями Silent Courier призвана укрепить национальную безопасность, упростив агентству набор сотрудников, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.