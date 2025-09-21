Президент Финляндии Стубб: Европа должна быть готова к войне с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности Украины, о предоставлении которых ведет речь "коалиция желающих", означают готовность европейских стран к военному противостоянию с Россией – в случае, если та вновь атакует Украину после завершения нынешней войны.

В интервью британской газете Guardian Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны быть предметом договоренности между Киевом и его западными партнерами. Россия, по мнению финского президента, не вправе претендовать на формулировку условий таких гарантий.

Президент Финляндии, однако, признал, что в настоящее время Москва не проявляет желания вести серьезные мирные переговоры. Говоря о целях и взглядах Владимира Путина, Александр Стубб отметил: "Эта война слишком значительна, чтобы он ее проиграл. Он совершил, пожалуй, самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, это случится раньше, а не позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен".