Глава MI6 призвал антивоенных россиян к сотрудничеству

Глава британской иностранной разведки MI6 Ричард Мур в среду выступил перед прессой в Праге. Он заявил, что MI6 наблюдает "глубокий раскол" в окружении президента России Владимира Путина. В частности, он считает, что мятеж ЧВК "Вагнер" 23-24 июня этого года стал показателем "непоправимого упадка" путинской "нестабильной автократии".

Мур заявил, что, по мнению его ведомства, России вряд ли удастся восстановить позиции в войне в Украине.

Кроме того, Ричард Мур сравнил нынешнюю российскую ситуацию с подавлением протестов в Праге 1968 года, когда в Чехию были введены советские войска. По словам Мура, многие россияне сегодня сталкиваются с теми же моральными вопросами, что и их предки в 1968 году. "Они сердцем понимают, что те якобы причины, по которым Путин напал на братский славянский народ - клубок лжи и фантазий", - сказал Мур.

Шеф MI6 призвал антивоенно настроенных россиян сотрудничать с британскими разведывательными службами. "Я приглашаю их делать то, что другие делают уже 18 месяцев. Наши двери всегда открыты. Их тайны будут в безопасности".

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Мура у себя в телеграме. "Если бы у России было "мало шансов" восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается "открытых дверей и сохранения секретов", то вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь", - написала она, видимо, обвиняя британские спецслужбы в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери в 2018 году. Британские власти считают, что покушение на Скрипалей было делом рук российских спецслужб.