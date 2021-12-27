Британский министр назвал Россию в числе наиболее враждебных стран

Британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию наряду с Китаем и Ираном тремя наиболее враждебными государствами, угрожающими его стране. Политик заявил об этом в интервью газете The Daily Telegraph.
Дэмиан Хайндс указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. В некоторых положениях нормы устарели почти на 100 лет, добавил министр.
До этого Россию среди опасных стран также называли глава MI6 (службы внешнеполитической разведки Великобритании) Ричард Мур и министр обороны страны Бен Уоллес. В первом британском обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Европейского Союза, Россия была указана как "главная угроза на государственном уровне".
17 декабря министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против семи британских граждан в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Британцам закрыли въезд на российскую территорию. Тогда МИД призвал Лондон отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.
- Напряжённость в отношениях между странами усилилась после отравления в Солсбери ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Лондон считает, что за этим отравлением, как и в случае с покушением на Навального в 2020 году в Томске, стоят российские власти. Москва называет все обвинения безосновательными.
- Великобритания наряду с другими странами Запада ввела санкции против Москвы из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. В последнее время происходит обострение между Россией и странами НАТО из-за информации о возможной подготовке Москвой военного вторжения на Украину.
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