Британский министр назвал Россию в числе наиболее враждебных стран

Британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию наряду с Китаем и Ираном тремя наиболее враждебными государствами, угрожающими его стране. Политик заявил об этом в интервью газете The Daily Telegraph.

Дэмиан Хайндс указал на необходимость обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. В некоторых положениях нормы устарели почти на 100 лет, добавил министр.

До этого Россию среди опасных стран также называли глава MI6 (службы внешнеполитической разведки Великобритании) Ричард Мур и министр обороны страны Бен Уоллес. В первом британском обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Европейского Союза, Россия была указана как "главная угроза на государственном уровне".

17 декабря министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против семи британских граждан в ответ на ограничения со стороны Лондона из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Британцам закрыли въезд на российскую территорию. Тогда МИД призвал Лондон отказаться от конфронтации в отношениях с Россией и предупредил, что любые недружественные шаги не останутся без ответа.