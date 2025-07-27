Глава МИД Австрии: нейтралитет сам по себе не защищает

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер назвала "полезной" дискуссию в стране по поводу возможности вступления в НАТО на фоне всё более агрессивной политики России. При этом она признала, что большинство австрийцев сейчас против присоединения Австрии к Североатлантическому союзу.

"Одно ясно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. Что действительно защищает Австрию в условиях всё более нестабильной международной обстановки и всё более агрессивной России — это инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнёрства. Я в целом очень открыта к тому, чтобы начать общественную дискуссию о будущем Австрии в сфере безопасности и обороны. Хотя сейчас в парламенте и среди населения нет большинства за вступление в НАТО, такая дискуссия может быть очень полезной", — сказала министр в интервью изданию Die Welt.

"Мы не можем просто откинуться на спинку кресла и сказать: если мы никого не трогаем, то и нас никто не тронет. Это было бы наивно...Мы делаем всё возможное, чтобы поддерживать общую европейскую политику безопасности и обороны — финансово, военным участием и политически. Таким образом, нейтралитет Австрии с момента вступления в ЕС в 1995 году ощутимо изменился", — добавила Беате Майнль Райзингер.

Австрия объявила о своём нейтралитете в 1955 году после вывода оттуда войск союзников. Нейтральный статус австрийского государства закреплен в Конституции страны. При этом Австрия сотрудничает с НАТО через программу "Партнёрство во имя мира".