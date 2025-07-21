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Контрразведка ФРГ фиксирует рост числа попыток шпионажа со стороны РФ

Служба военной контрразведки Германии зафиксировала внутри страны значительный рост числа попыток шпионажа и подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб. Об этом глава спецслужбы Мартина Розенберг сообщила в интервью агентству dpa.

"Подход стал более массовым и агрессивным, — сказала Розенберг. — Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий" (цитата по переводу DW). "Ни для кого не секрет, что Германия является логистическим центром для переброски войск НАТО и попадает в поле зрения иностранных спецслужб", — сказала она.

За год число выявленных случаев практически удвоилось, пишет dpa. Российские агенты продолжают въезжать в Германию через третьи страны.

Отдельную угрозу, по словам Розенберг, представляют поездки немецких военнослужащих или лиц с двойным гражданством на отдых в Россию и союзничающие с ней страны, где их могут склонить или принудить к сотрудничеству.

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