Глава МИД ФРГ высказался за переговоры с "Талибаном"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что западным странам стоит вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста терроризма в Афганистане (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Министр заявил об этом 31 августа во время визита в Катар.

Маас отметил, что необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства. Министр также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов – по оценкам Мааса, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии.

При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем: например, вопроса о дальнейшей работе аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада настаивают на выполнении определенных условий: в Афганистане должны соблюдаться права человека, у людей должна быть возможность покидать страну, а также в Афганистане не должны укрывать террористические группировки.

31 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не спешат признавать правительство "Талибана", а возможное введение санкций зависит от поведения талибов. Псаки подчеркнула, что у Вашингтона "есть огромные рычаги влияния на Талибан, включая доступ к мировому рынку".

На данный момент США, Турция и Катар ведут работу над возобновлением гражданских рейсов из аэропорта Кабула.

30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране была начата вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения "Аль-Каида" (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо "Аль-Каиды", противниками США в этой войне долгое время были и талибы.