Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала с визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник приехала в Киев с необъявленным визитом. Она заверила украинские власти в дальнейшей поддержке со стороны ФРГ и Европы. Агентство dpa отмечает, что Бербок приехала в Киев за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и её визит, по всей видимости, является знаковым и призван продемонстрировать солидарность с Украиной.

Бербок заявила, что Германия будет оказывать Украине не только военную и гуманитарную помощь, но и поддерживать страну на пути к вступлению в Европейский союз. Тем не менее она потребовала, чтобы Украина продолжила реформы, которые требуются для интеграции в ЕС.

По словам Бербок, достижения Киева в области судебной реформы и законодательства о СМИ уже впечатляют. Но Украина должна работать над антиолигархическим законом и усилить борьбу с коррупцией. Сам ЕС, как сказала министр, также должен "работать быстрее, чтобы гарантировать, что у нас есть все возможности для большего количества стульев за столом".

Бербок и вице-премьер Украины Александр Кубраков также обсудили перспективы энергоснабжения Украины предстоящей зимой и дальнейшей интеграции Украины в европейскую энергетическую сеть.