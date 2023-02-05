Прокуратура ФРГ призвала расследовать преступления армии РФ в Украине

Генпрокурор Германии заявил в воскресенье, 5 февраля, что его офисом собраны сотни улик, которые свидетельствуют о военных преступлениях российских сил в Украине. Ведомство Петера Франка призвало к международным усилиям с целью привлечь виновных лидеров к ответственности.

"В настоящий момент мы изучаем массовые убийства в Буче и атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине", - рассказал Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что большинство свидетельств были получены из интервью с украинскими беженцами.

По словам прокурора, сейчас стоит задача "подготовиться к возможному судебному разбирательству, которое пройдёт позднее - будь то в Германии или с нашими иностранными партнёрами, или международный суд".

Как отмечает France-Presse, офис Франка ранее уже использовал принцип универсальной юрисдикции, позволяющий расследовать определённые тяжкие преступления вне зависимости от того, где они были совершены. Этот принцип применялся при разбирательстве в отношении граждан Сирии - по делу о жестоких расправах в ходе гражданской войны в этой стране.

На основании того же принципа, группа выходцев из Мьянмы подала в Германии уголовный иск, обвинив служащих армии своей страны в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Петер Франк отметил, что его ведомство начало расследовать события, связанные с Украиной, в марте прошлого года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прошлом месяце выступила за создание трибунала для привлечения России к ответственности за войну с Украиной с учётом того факта, что Международный уголовный суд (МУС), начавший в прошлом году собственное расследование, не может преследовать россиян за те или иные военные преступления, поскольку ни Россия, на сама Украина не являются членами МУС.