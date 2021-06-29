Глава МИД Израиля впервые посещает Объединённые Арабские Эмираты

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл с визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Это первый в истории визит столь высокопоставленного израильского представителя в ОАЭ. Стороны в прошлом году установили дипломатические отношения при посредничестве США.

На переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться, помимо прочего, опасения, связанные с Ираном. Обе страны разделяют мнение, что политика Тегерана представляет собой угрозу безопасности на Ближнем Востоке. Совпадение позиций было одним из факторов, который способствовал налаживанию отношений между Израилем и одной из богатейших стран Персидского залива.

Глава МИД Израиля также примет участие в церемонии открытия посольства страны в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также израильского павильона на будущей выставке EXPO в этом городе.

Лапид, глава центристской партии, стал министром иностранных дел недавно – после того, как к власти в Израиле пришло новое коалиционное правительство, а прежний премьер Биньямин Нетаньяху отправился в отставку. По соглашению с нынешним премьером Нафтали Беннеттом, Лапид должен будет возглавить кабинет через 2 года. Нетаньяху хотел посетить ОАЭ с визитом, но не успел.