Глава МИД Саудовской Аравии впервые за 30 лет посетил Украину

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину — впервые с момента установления дипотношений между странами в 1993 году. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам Зеленский написал в телеграме.

"Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности", — отметил украинский лидер.

На пресс-конференции в Киеве министр сообщил, что королевство окажет Украине гуманитарную помощь в размере 410 миллионов долларов. "Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев", — сказал дипломат. Он добавил, что Саудовская Аравия продолжает искать возможности мирного урегулирования вооружённого конфликта России с Украиной.

Кроме того, Эр-Рияд и Киев подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающий поставки нефтепродуктов.

Ранее наследный принц королевства Мухаммед бин Сальман Аль Сауд заявлял о своей готовности стать посредником на возможных российско-украинских мирных переговорах. Эр-Рияд участвовал в обмене пленными между Москвой и Киевом в сентябре прошлого года. Тогда в Эр-Рияд были доставлены несколько иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в российский плен.

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