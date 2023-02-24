Блинкен Совбезу ООН: не позвольте себя обмануть временным перемирием

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в пятницу по случаю годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, предупредил об опасности быть обманутыми призывами к временному или безоговорочному прекращению огня.

"Любой мир, легитимизирующий силовой захват Россией земли, ослабит Устав ООН и пошлёт потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут вторгаться в страны, оставаясь безнаказанными", - заявил Блинкен. Обращаясь к членам Совбеза, он напомнил об опасениях западных лидеров, что Москва воспользуется прекращением огня, чтобы передохнуть и перевооружиться.

Кроме того, как отмечают западные информагентства, предупреждение Энтони Блинкена прозвучало спустя всего несколько часов после того, как Китай призвал к всеобъёмлющему прекращению огня - как части предложенного Пекином плана урегулирования конфликта из 12 пунктов. При этом руководство КНР в последнее время заявляет о "безграничной дружбе" с Россией и избегает критиковать Москву за вторжение в Украину.

Днём ранее, 23 февраля, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с призывом к установлению справедливого и прочного мира в Украине, вновь потребовав от Москвы вывести с территории соседней страны войска и прекратить боевые действия. МИД России позднее раскритиковал документ, назвав его "очередной антироссийской инициативой". Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство заявило, что "Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем".

Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается, приветствовал лишь некоторые элементы китайского предложения о прекращении огня. По его словам, предложение в некоторой степени соответствует междунароному праву и принципу территориальной целостности, но при этом он указал на отсутствие в плане конкретики. "Китай привёл свои соображения. И я думаю, что то, что Китай заговорил об Украине, это неплохо. Но вопрос в том, что последует за словами. Какими будут шаги, и куда они приведут", - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский также сказал, что есть моменты с которыми он в китайском плане не согласен, и призвал Пекин не поставлять оружие Москве. США ранее высказали предположение, что Китай рассматривает возможность оказания России "летальной помощи" и предостерегли Пекин от такого шага.

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