Глава МИД Украины высказался за "аэропортное перемирие" с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева предложить Москве взаимное прекращение ударов по аэропортам – в качестве возможного первого шага к возобновлению полноценных мирных переговоров. Об этом во вторник пишет, в частности, "Украинская правда" со ссылкой на комментарии Сибиги изданию Politico.

Сибига считает, что у российского президента Владимира Путина может возникнуть желание присоединиться к подобному соглашению, поскольку крупные российские авиаузлы, в частности аэропорты "Шереметьево" в Москве и "Пулково" в Санкт-Петербурге, становятся всё более уязвимыми для ударов украинского дальнобойного оружия.

Украинский министр предложил европейским политикам взять на себя роль посредников в этой инициативе. В связи с его высказываниями отмечается, что они были сделаны в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе на этой неделе.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в мирных усилиях. Возможно, мы могли бы достичь так называемого аэропортного перемирия. Если бы наши европейские союзники создали платформу или, скажем, специальную группу, мы могли бы это обсудить", – отметил Андрей Сибига.

В ночь на вторник, 12 мая, когда истёк срок временного трёхдневного перемирия между Украиной и Россией, обе стороны сообщили о новых обстрелах. В России "для обеспечения безопасности полётов" вводились ограничения в аэропортах ряда городов, в том числе Саратова, Ульяновска, Уфы, Казани, Пензы и других.

