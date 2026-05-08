Праздник для одного

Перемирия, объявленного к параду 9 мая, не случилось. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами.

Беспилотники ВСУ прилетели по Ярославскому НПЗ и химическому заводу в Ростове-на-Дону. Еще 24 дрона сбили на подлёте к Москве. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево коллапсируют. Из-за воздушной угрозы рейсы задерживают и отменяют, люди ждут вылета сутками. Та же ситуация и на юге. Прилёт по башне аэронавигации в Ростове-на-дону парализовал работу 13 аэропортов на юге страны. В Москве начались отключения интернета, а на парад не пустят иностранных журналистов.

О ситуации накануне парада говорим с главным редактором “Новой Газеты Европа” Кириллом Мартыновым.



