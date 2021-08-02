Глава МВД Владимир Колокольцев обязал организаторов акций заполнять трехстраничный отчет с 27 графами о потраченных на акцию деньгах. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчет должен быть представлен в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, с которым согласовывалось место и время проведения публичного мероприятия, в срок не позднее 45 дней со дня его проведения.

В документе должны быть указаны личные данные организатора мероприятия, в том числе индивидуальный номер налогоплательщика; общая сумма собранных денежных средств; а также суммы средств, потраченных на поставку товаров, оказание услуг и выполнения работ. К отчету должны быть приложены документы, подтверждающие каждое произведенное расходование денежных средств.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранное финансирование массовых акций и обязывает организаторов отчитываться об источниках средств на проведение публичных мероприятий.