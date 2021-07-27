Пятерым участникам протеста во Владикавказе дали реальные сроки

Суд в Ростове-на-Дону во вторник вынес первые обвинительные приговоры по делу о прошлогодней акции протеста против карантинных мер во Владикавказе. Пять человек были признаны виновными по статье "участие в массовых беспорядках" и получили реальные сроки лишения свободы - сообщает Кавказ.Реалии.

Двое из подсудимых — Аслан Гасиев и Заза Царитов — признавшие свою вину, получили по пять лет лишения свободы. Трое других — Артур Бугулов, Магомед Кадыров и Давид Окруашвили — заявлявшие, что оказались на площади случайно, получили сроки в пять лет и несколько месяцев.

20 апреля во Владикавказе прошёл массовый несогласованный митинг протеста, организованный так называемыми ковид-диссидентами. Они требовали отмены ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией COVID-19. В акции приняли участие около полутора тысяч человек. При разгоне митинга произошли столкновения с полицией, в которую кидали камни и куски тротуарной плитки. Тогда травмы получили 17 правоохранителей. Адвокаты осуждённых считают приговор слишком суровым и намерены обжаловать его.

Ряд участников столкновений были задержаны спустя несколько дней – их вычислили по видеосъёмкам и записям с камер наблюдения. После этого они были этапированы в Ростов-на-Дону, где и велось следствие. В среду должны огласить приговор ещё пятерым обвиняемым.

Ранее Кавказ.Реалии сообщал о завершении следственных действий в отношении трех основных обвиняемых по делу о протесте ковид-диссидентов: гражданского активиста и оперного певца Вадима Чельдиева, а также администраторов его телеграм-канала Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова. Им вменяют статью об "организации массовых беспорядков", которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

В недавнем интервью Кавказ.Реалии Вадим Чельдиев заявил, что не признает себя виновным ни по одной из пяти инкриминируемых ему статей: распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на сотрудника правоохранительных органов во время этапирования.