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Глава разведки ФРГ: Россия всё ещё в состоянии вести долгую войну

Бруно Каль

В структуре российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным пока нет никаких видимых трещин, заявил глава внешней разведки ФРГ Бруно Каль, не исключив одновременно, что система может разрушиться.

Выступая накануне в Академии по политике безопасности в Берлине, глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Каль сказал, что несмотря на отдельную критику, к примеру, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких указаний на то, что система в России зашаталась или разрушается, однако это также не исключено.

Каль подчеркнул, что Россия по-прежнему в состоянии вести войну на долгосрочной дистанции, призывая новобранцев. То же самое касается вооружения и боеприпасов. Поэтому, с точки зрения главы внешней разведки ФРГ, нельзя говорить об ослаблении или внезапном прекращении военных действий.

Как отметил Бруно Каль, в том что касается эффективности вооруженных сил России "некоторые слабые пункты" есть, но если Запад не будет организованно поддерживать Украину и помогать ей сопротивляться, путинская стратегия по затягиванию войны и ставка на количественное материальное превосходство может увенчаться успехом.

На вопрос, когда BND узнала о том, что Россия собирается напасть на Украину, Каль ответил, что приблизительно за две недели до начала войны германская разведка определила обстоятельства, или, как он выразился "феномены, которые не могли интерпретироваться по-другому". Каль отверг критику, связанную с утверждениями, что США и Великобритания пришли к выводу о возможности нападения раньше, чем BND. По его словам, американские и британские коллеги предсказали возможность войны на основании критериев, которые они наблюдали. Германская внешняя разведка исходила в большей степени из того, что решение о нападении в конечном итоге будет принимать Путин. Российский президент поставил это в зависимость от многих других факторов, которые состояли не только "в подсчете ракет и танков", отметил в выступлении руководитель германской спецслужбы.

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