Шольц: оружие ФРГ не должно использоваться для ударов по России

Украина не должна применять поставленное Германией оружие для обстрелов российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе.

Глава германского правительства подчеркнул, что такие же требования к Киеву предъявляли и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. По словам Шольца, помощь Украине необходима, однако она не должна привести к эскалации и участию в конфликте НАТО.

Соединённые Штаты также официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России.

Канцлер Германии отметил, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками.

Ранее Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден также заявил, что не рассматривает такую возможность.

Украина не раз говорила, что в обмен на поставку современных вооружений, в частности, ракет ATACMS и истребителей, готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

Москва ранее предупреждала о готовности применить все виды оружия в случае атаки на Крым, вопрос о территориальной принадлежности которого российские власти считают закрытым.

Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг. "Это - более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов", – подчеркнул он.

Российские власти заявляют, что поставляя оружие в Украину, НАТО "играет с огнём".