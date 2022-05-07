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Глава Роскосмоса сообщил о задержании на Байконуре двух иностранцев

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в субботу о задержании на космодроме Байконур, в Казахстане, британского подданного Бенджамина Рича и гражданки Беларуси Алины Зелупы.

Рогозин написал в Telegram-канале, что их задержали в районе стартовой площадки и затем доставили в УВД города Байконур. Ведутся следственные действия, отметил глава Роскосмоса, из текста которого следует, что обоих подозревают в организации противоправных действий.

Позже Дмитрий Рогозин опубликовал фотографии паспортов задержанных. На снимке фамилия гражданки Беларуси - Целюпа.

СМИ отмечают, что Бенджамин Рич - известный британский блогер, который ведёт канал "Лысый и обанкротившийся". На этот канал подписаны более 3 миллионов человек, и у него свыше 450 миллионов просмотров. Рич много времени провел в Беларуси и снял там несколько десятков видеороликов, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Комплекс Байконур арендуется руководством России у властей Казахстана по договору, заключённому до 2050-го года.

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