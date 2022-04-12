Звёздные спецоперации: "военные" потери российской космонавтики

Космонавтика долгое время оставалась одной из немногих российских несырьевых индустрий, которая пользовалась спросом на международном рынке. Нынешняя политическая ситуация практически сразу сказалась на ней.

Большая часть того, чем мог гордиться "Роскосмос" по состоянию на 24.02.2022, – это результат международного сотрудничества.

Направлений сотрудничества было несколько:

модернизированное с иностранным софинансированием советское наследие: российский сегмент МКС, ракеты "Союз-2" и "Рокот-М", двигатели РД-180-181, отчасти ракета "Ангара", научные эксперименты "Марс-500" и Sirius;

"подброшенные с оказией" российские научные приборы на иностранных автоматических межпланетных станциях: Mars Odyssey, Curiosity, LRO, BepiColombo, отчасти ExoMars TGO;

проекты по схеме "наука в обмен на ракету": гамма-телескоп Integral, АМС Mars Express, Venus Express, отчасти ExoMars TGO;

проекты с применением иностранных комплектующих: практически все спутники , включая военные ГЛОНАССы;

, включая военные ГЛОНАССы; спутники, производимые со значительным использованием иностранных приборов, полезной нагрузки и служебных систем: серия "Канопус-В", KazSat-3, серия " Экспрессов ", серия "Ямал", "Благовест" и другие;

", серия "Ямал", "Благовест" и другие; доступ на международный рынок космических запусков и коммерческие успехи на нём: ракеты "Протон-М", "Союз-2", "Рокот-М", разгонные блоки "Бриз-М", "Фрегат", ракетный двигатель РД-171, биоспутники "Бион" и "Фотон", доставка астронавтов на МКС;

научные и коммерческие эксперименты на МКС: "Матрешка", Icarus, Urthecast , ERA…

Немного особняком в этом списке стоят проекты "Радиоастрон", и "Спектр-РГ" и ExoMars-2022, в которых степень российского участия намного выше, чем в остальных научных, но и они связаны с международным сотрудничеством. Для "Радиоастрона" была важна поддержка наземных радиотелескопов разных стран, а главный телескоп "двуствольного" "Спектра-РГ" – немецкая eROSITA. В российско-европейском проекте ExoMars-2022 у России появилась возможность доставить свою собственную станцию на Красную планету, чего не случалось с 1973 года.

Важно, что почти всё вышеперечисленное – это сотрудничество с Америкой и Европой. Все разговоры про тот же Китай пока остаются разговорами, единственный реальный пример такого сотрудничества – это китайский спутник на "Фобос-Грунте", за который Россия получила $20 миллионов – и отправила аппарат "изучать" Тихий океан в 2012 году.

Санкции

Американские и европейские санкции, введенные на фоне российского вторжения в Украину, серьезно затронули космонавтику. Сейчас закрыты к поставкам в Россию определенные виды оборудования и электроники, космические предприятия попали под санкции как производители вооружения, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оказался под персональными санкциями.

Первые санкции, коснувшиеся российской аэрокосмической отрасли, были введены еще в 2014 году – после крымских событий. Тогда "Роскосмос" столкнулся с ограничением доступа к американской и европейской электронно-компонентной базе. Но в тот момент США сильно зависели от "Роскосмоса" в обеспечении Международной космической станции и поставках ракетных двигателях РД-180, поэтому санкции ввели точечно, прежде всего на технологии военного применения.

Однако ограничения 2014 года на электронику коснулись и научных проектов. Например, на автоматической межпланетной станции "Луна-25" пришлось переделывать посадочный радар, и на это ушло три года. Космическому телескопу "Спектр-УФ" Европа отказалась продавать новую фотоматрицу. Из военных проектов, о которых известно в открытой прессе, пострадал новый спутник " Глонасс-К ", который пришлось значительно "импортозамещать" – по сути переделывать под другие компоненты. Про спутники связи "Сфера-В" ходили разговоры, что импортозамещенные их варианты оказались неподъемными для российских тяжелых ракет.

Поскольку российская электронная промышленность неспособна самостоятельно производить все необходимые в космонавтике электронные компоненты, то "Роскосмос" кроме "импортозамещения" придумал ещё один термин – "импортонезависимость". Он подразумевает не самостоятельное производство компонентов, а поиск поставщиков из стран, которые не ввели санкции, к которым в 2014 году относились, например, Китай, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. С их помощью "Роскосмос" создал к 2022 году "импортонезависимый" спутник "Глонасс-КМ" и был готов перейти к его серийному производству.

В целом можно сказать, что к 2022 году "Роскосмос" в значительной степени сумел адаптироваться к санкциям 2014–2015 годов. Но в 2022-м появились новые ограничения, более обширные, как по направлениям, так и по географии. Приостановка поставок одних только тайваньских микрочипов ударит по идее "импортонезависимости", а перестройка на новые цепочки поставщиков отнимет ещё несколько лет.

Зависимы ли США от России в космосе? Сегодня гораздо меньше, чем пару лет назад. На замену российскому РД-180 Америка разрабатывает свои ракетные двигатели, на МКС американцы и европейцы уже летают на кораблях Crew Dragon, которые строит Space X. Остается только ключевая зависимость в коррекции орбиты и ориентации МКС нашими кораблями.

В 2022 году США дополнили свои санкции, составив списки предприятий российского военно-промышленного комплекса, и туда попали многие космические заводы и конструкторские бюро. "Роскосмос" утверждает , что санкции не влияют на ракетостроение, но при этом рассылает ультиматум в страны-участники программы МКС, требуя снятия санкций. Судя по всему, закрытие доступа к тайваньской электронике – самый серьезный удар по российскому спутникостроению.

Научный фронт

Европейское космической агентство ESA поддержало решение Евросоюза о санкциях в отношении России. Это поставило под удар сразу два крупных совместных проекта: рентгеновский космический телескоп "Спектр-РГ" и межпланетный аппарат Exomars-2022.

Первый – российско-германский проект. Россия предоставила космическую платформу, ракету и один телескоп, а Германия второй, но более информативный. "Спектр-РГ" успешно работал на орбите 3,5 года и готов продолжать, но с началом российской "спецоперации" в Украине германские чиновники решили заморозить работу своего прибора.

Второй – ExoMars-2022 – совместный проект, где Россия давала ракету и посадочную платформу для европейского марсохода. Марсоход должен был полететь осенью 2022 года с Байконура и дать ответ на вопрос, была ли жизнь на Марсе. Теперь он останется на хранении на неопределенно долгий срок. Глава "Роскосмоса" тотчас же заявил, что Россия запустит свой аппарат и без европейского марсохода, но научная польза от такого проекта будет значительно меньше. По крайней мере, есть ли жизнь на Марсе, он наверняка выяснить не сможет, а на переделку аппарата государство денег не выделяло.

Обсуждался и совместный проект Российской академии наук и NASA для изучения Венеры. В условиях постоянного ухудшения российско-американских отношений он выглядел маловероятным даже до февраля 2022-го, а теперь замер окончательно.

Ущерб коммерческой деятельности

Санкции 2014 года уже угрожали кардинальным сокращением экспортных доходов "Роскосмоса". Точнее, даже не прямые санкции сами по себе, а изменение плана закупок Пентагона. Это изменение должно было коснуться прежде всего двух направлений: двигателей РД-180, которые американцы закупали для своих ракет серии Atlas V, и коммерческих запусков российскими ракетами. Пентагон заявил, что с 2023 года отказывается закупать услуги со спутников, которые запускались российскими ракетами или ракетами с российскими комплектующими. Фактически это предполагало не запрет, а сигнал всем коммерческим поставщикам, которые продавали или хотели бы продавать услуги американскому военному ведомству, – с Россией не работать. Между тем западные компании формировали до 80% всех коммерческих заказов "Роскосмоса" на запуски, поэтому удар пришелся в самое больное место.

Запрет, который должен был вступить в силу в следующем году, касался телекоммуникационных операторов и сервисов спутниковой съемки. Он должен был затронуть коммерческих клиентов американских ракет Atlas V и Antares, использующих российские двигатели, российско-европейского проекта ракеты-носителя "Союз-СТ" на космодроме Куру и российских ракет, в том числе "Союз-2" и "Протон-М" и перспективных "Ангара" и "Союз-5".

Запуски иностранных спутников составили примерно половину всех экспортных доходов российской космонавтики за последние 20 лет. Поставки ракетных двигателей и компонентов добавляли около 15%. Ещё 30% – доставка американских астронавтов на МКС.

Антисанкции

24 февраля 2022 года Россия де-факто на год перевыполнила план Пентагона по отключению себя от мирового рынка космических запусков и ракетных комплектующих. Это было достигнуто при помощи "спецоперации" и "антисанкций", которыми "Роскосмос" почти сразу ответил Западу. Фактически глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин открыл свой собственный "космический фронт" в битве с Западом.

Первым ответом стал уход России с космодрома Куру и отказ от дальнейшего сотрудничества по этому направлению. Фактически это означает отказ от запуска трех ракет в 2022 году, которые уже доставлены во Французскую Гвиану. Впрочем, дальше пуски всё равно не планировались, отчасти из-за ограничений Пентагона, отчасти из-за того, что Европа тоже готовила замену российским ракетам. Демарш "Роскосмоса" – это предвосхищение и так ожидаемого исхода.

Следующий "удар по противнику" "Роскосмос" нанес, отказавшись запускать спутники международной компании OneWeb. Доля компания находится во владении Британии, которая поддержала Украину, и это стало основанием для отказа. В результате на Байконуре законсервированы 36 спутников, а 6 ракет, уже оплаченных заказчиком, остались у производителя. Одну из ракет демонстративно сняли со стартового стола за два дня до пуска. По мнению Дмитрия Рогозина, этот шаг должен разорить компанию OneWeb. Российская космонавтика получила "бесплатные" ракеты, но понесла серьезный репутационный ущерб.

Досталось от "Роскосмоса" и немцам. Их фактически отключили от совместного научного экологического эксперимента Icarus по отслеживанию миграции животных. Иностранное оборудование останется на МКС и будет работать в интересах российских ученых. Кстати, это не первый случай на МКС, когда иностранный заказчик, оплативший эксперимент и оборудование, отстраняется от работы и фактически дарит его "Роскосмосу". Пятью годами ранее в таком же положении оказалась канадская компания Urthecast, чьи камеры для наблюдения за Землёй внезапно стали российскими . Тогда это преподносилось как форс-мажор на фоне ситуации с Украиной, а не корыстное решение российского космического ведомства.

Действия "Роскосмоса" и его главы Дмитрия Рогозина разрушают репутацию России как надежного партнера в космосе даже в тех направлениях, которые напрямую не затронуты санкциями.

В последние полтора месяца "Роскосмос" утратил или собственноручно оборвал практически все направления международного сотрудничества с американскими и европейскими партнерами, которые выстраивались последние 30 лет. Пока держится Международная космическая станция, но только потому, что там стороны связаны на техническом уровне и "развод" автоматически означает крушение обоих сегментов. Кроме того, пока сохраняются некоторые направления сотрудничества в космосе, которые идут через РАН.

Восточные партнеры?

На Востоке наиболее заинтересованными сторонами в сотрудничестве с "Роскосмосом" видится Южная Корея, которая настроена развивать свою государственную и частную космонавтику, и Индия, которой не хватает компетенций в пилотируемой космонавтике. ОАЭ поначалу работали с "Роскосмосом" и даже запустили на "Союзе" одного арабского космонавта, но сейчас активно работают с США и Японией.

Китай, на который "Роскосмос" смотрит как на последнюю надежду, не заменит собой США. Собственно, китайская космонавтика по многим направлениям уже обошла "Роскосмос", а там, где Китай еще отстает, в сотрудничестве не заинтересована уже Россия, чтобы не делиться технологиями. В России Китай рассматривается прежде всего как альтернативный поставщик электронных компонентов, независимый от США, но такого рода монопольный импорт поставит российскую космонавтику в полную зависимость от КНР.

Новый "Мир"

В прежние годы международное сотрудничество покрывало в среднем около 25% расходов "Роскосмоса". Сейчас эти доходы устремились к нулю, а производственные мощности оказались не задействованы. Главным заказчиком "Роскосмоса" во все времена оставалось государство, как по гражданским, так и по военным направлениям. Сейчас у нашей космонавтики два пути – повышать объемы госзаказа и/или уходить в конверсию, которую пытались осваивать в 1990-е годы

Возможно, "звездные спецоперации", которые Дмитрий Рогозин проводит в своём телеграме, это попытка обозначить лояльность и государственную значимость космической отрасли в надежде на новые крупные госзаказы. Прежде всего речь о Российской орбитальной служебной станции – РОСС, которая, по плану "Роскосмоса", должна прийти на замену российскому сегменту МКС и стать повторением советского опыта со станцией "Мир". Это в некотором смысле вернет российскую космонавтику к "Миру" – хотя бы на орбите.