Главнокомандующий ВСУ назвал число погибших украинских военных

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный 22 августа на форуме "Защитники.Перекличка" заявил, что в войне с Россией погибли почти 9 тыс. "украинских героев". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли", – рассказал главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный не уточнил, о каком периоде идёт речь – с 2014-го года, когда был оккупирован Крым и созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР", или с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022 года. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными. В мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.
- Ранее – в июне – советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала боевых действий погибли до 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщал украинский портал ТСН.
- Аналитик CIT 22 июля в интервью радио Свобода заявил, что потери российской армии ещё больше: 15 тысяч погибших военных – это нижняя оценка. Журналистам "Медиазоны" и русской службы Би-би-си удалось подтвердить гибель 4940 российских военных в период с 24 февраля до 22 июля.
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