Источник: взрывы в Саках уничтожили более 50% боевой авиации ЧФ

Взрывы на крымском военном аэродроме Саки недалеко от поселка Новофедоровка могли уничтожить или вывести из строя более половины всей черноморской военно-морской авиации России. Об этом агентству Reuters сообщил источник в европейских официальных кругах. Он также считает, что после такой потери российским войскам станет намного сложнее угрожать из аннексированного Крыма украинским причерноморским городам, например Одессе.

Источник, пожелавший остаться анонимным, также считает, что Украина достигает "кумулятивного эффекта", поражая военную инфраструктуру армии России в тылу. Это может не только ослаблять материальное обеспечение российских войск, но и оказывать психологический эффект на российские власти.

"Анонимными источниками в европейских официальных кругах" в случае военных комментариев СМИ чаще всего называют сотрудников разведок и иных военных спецслужб западных стран.

Ранее Министерство обороны Великобритании оценило потери российской авиации при взрыве под Новофедоровкой в как минимум пять бомбардировщиков Су-24 и три Су-30.