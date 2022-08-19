Источник: взрывы в Саках уничтожили более 50% боевой авиации ЧФ

Взрывы на крымском военном аэродроме Саки недалеко от поселка Новофедоровка могли уничтожить или вывести из строя более половины всей черноморской военно-морской авиации России. Об этом агентству Reuters сообщил источник в европейских официальных кругах. Он также считает, что после такой потери российским войскам станет намного сложнее угрожать из аннексированного Крыма украинским причерноморским городам, например Одессе.
Источник, пожелавший остаться анонимным, также считает, что Украина достигает "кумулятивного эффекта", поражая военную инфраструктуру армии России в тылу. Это может не только ослаблять материальное обеспечение российских войск, но и оказывать психологический эффект на российские власти.
"Анонимными источниками в европейских официальных кругах" в случае военных комментариев СМИ чаще всего называют сотрудников разведок и иных военных спецслужб западных стран.
Ранее Министерство обороны Великобритании оценило потери российской авиации при взрыве под Новофедоровкой в как минимум пять бомбардировщиков Су-24 и три Су-30.
- Серия взрывов на авиабазе "Саки" произошла утром 9 августа. Погиб один человек. Украина не взяла на себя официальной ответственности за происшествие. Министерство обороны России сообщило, что не обнаружило признаков внешнего воздействия, и назвало в качестве возможной причины нарушение техники безопасности, вызвавшее детонацию боеприпасов. Минобороны России также заявляло, что авиатехника не была уничтожена.
- 16 августа еще две серии взрывов произошли на других военных базах в аннексированном Крыму – на аэродроме в поселке Гвардейское под Симферополем и на складе боеприпасов в селе Майское под Джанкоем.
- 19 мая Москва официально объявила о смене командующего российским черноморским флотом, в ведении которого находится также и военно-морская авиация.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в комментарии британской The Guardian, что украинские спецслужбы намерены в ближайшие несколько месяцев атаковать линии снабжения российской армии – склады боеприпасов, военные базы, железнодорожные линии и электросети, - чтобы подорвать логистику и "посеять хаос" внутри российских войск, лишив их боеприпасов и необходимого снабжения. Однако он не признал напрямую взрывы на российских базах в Крыму результатом действий ВСУ.
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