"Личного состава почти не существует". Конец бригады из Бучи

64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края – российское подразделение, чье название еще долго будет ассоциироваться с военными преступлениями в украинской Буче. 7 августа в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров этой бригады. Радио Свобода удалось подтвердить факт смерти большинства из них, а также поговорить с автором фото. Этот человек утверждает: на стенде – лишь десятая часть его сослуживцев, погибших за время "специальной военной операции". От 64-й бригады, которой Владимир Путин даровал звание "гвардейской", по сути ничего не осталось, но расформировать ее было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине.

"Речь о сотнях погибших"

Пост с фотографией стенда был опубликован военным медиком из Хабаровска Алексеем Асташовым вечером 7 августа и удален сутки спустя (вот его сохраненная копия, а вот фото стенда в максимальном разрешении). "На стенде 1/10 часть всех погибших из личного состава (до СВО) бригады, которого практически не существует", – написано в посте.

В переписке с Радио Свобода Асташов пояснил, что фото было сделано им в холле клуба войсковой части 51460 в военном городке в селе Князе-Волконское, в 20 километрах от Хабаровска – именно там дислоцирована 64-я ОМСБр. По словам Асташова, численность бригады для отправки на войну составляла 1500 человек.

"На СВО поехали все, кроме девчонок, штабных мышей и новобранцев. 95% офицерского состава, контрактников, в том числе "полусрочников", подписавших контракт "на коленке" перед выездом". Многие были переброшены в Украину прямо с учений в соседней Беларуси", – написал военный врач журналисту Радио Свобода. На стенд, как говорит Асташов, попали только те солдаты и офицеры, которые были посмертно награждены орденом Мужества (он изображен слева от каждого ряда фотографий). Общее число погибших военнослужащих 64-й бригады Асташов оценивает как минимум в несколько сотен.

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что на каждого убитого в российской армии во время этой войны приходится около 3,5 раненых. Таким образом, 64-я бригада должна была лишиться более шестисот человек личного состава, еще по меньшей мере сто, как написал журналисту Радио Свобода Асташов, отказались ехать на войну и расторгли контракт.

"Как в январе в Беларусь заехали на учения и потом пошли на Украину, так их никто и не отпускал. Ротации по факту не было, хотя в Росгвардии была уже через три месяца. Не менее ста "500-х", отказников, – не после первых поражений, а после множества ****** [случаев обмана] со стороны командования. Пацаны устали от интенсивности боев и перемещений, от продолжительности командировки на фоне неопределенности", – написал Асташов в одном из своих сообщений.

8 августа Бучанская община подвела итог поисково-спасательных работ в городе после его оккупации российскими войсками. 419 из 458 погибших мирных жителей, по данным городских властей, были убиты военными РФ, большинство – в своих машинах во время эвакуации, часто целыми семьями (среди погибших – 12 человек в возрасте до 21 года). Зафиксированы многочисленные случаи фактического расстрела людей на улицах, в домах и подвалах. 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Алексей Асташов отказывается верить, что зверства в Буче творили служащие 64-й мотострелковой бригады. Он отмечает, что вместе с ней "двигались на Киевском направлении" и другие подразделения, "заходившие в Бучу", а 64-й бригады, по его словам, "там не было".

Вскоре после этого он без объяснения причин заблокировал журналиста Радио Свобода и ограничил доступ к своей странице.

"Некоторых собирали по частям"

Тем не менее, военнослужащие 64-й ОМСБр в Буче были, как выяснили ранее Радио Свобода и другие СМИ.

Например, первым на стенде упомянут сержант Никита Акимов – его выделявшуюся на фоне остальных солдат жестокость вспоминали жители Бучи, которых в середине июня опросило украинское издание Слiдство Iнфо. Акимов – единственный на стенде, кому украинская прокуратура официально предъявила подозрения в нарушении законов и обычаев войны после событий в Буче. Помимо него такие подозрения были предъявлены еще 9 военнослужащим 64-й бригады.

Судя по датам смерти 44 военных из 64-й бригады, попавших на стенд, половина из них погибла в феврале и в марте, до того, как российская армия была вынуждена отступить из Бучи и других городов Киевской области. После этого подразделение перебросили в Харьковскую область, на Изюмское направление, где оно продолжало нести потери. 25 апреля, как следует из дат смерти на стенде, погибли сразу семь военных 64-й бригады. В этот день, согласно сводке Генштаба ВСУ, российские войска "пытались провести штурмовые действия" на направлениях "Изюм-Барвенково" и "Изюм-Славянск". За неделю до этого, 18 числа, погиб еще один контрактник из 64-й ОМСБр – Александр (Баанай) Чойган-оолович Ростовский. В памятных публикациях о нем уточнялось, что это произошло в селе Заводы под Изюмом.

Публикациями в открытых, в том числе официальных источниках Радио Свобода удалось подтвердить смерть 30 из 44 людей на стенде. В пяти случаях в новостях о смерти военных прямо упоминается об их службе в 64-й бригаде, еще в нескольких – о службе в "мотострелковых войсках в Хабаровске" (другой мотострелковой бригады в этом городе или его окрестностях нет).

Стенд "Памяти павших будем достойны". Сверху вниз, слева направо Жирным шрифтом выделены имена военных, подтверждений смерти которых нам не удалось найти в других источниках. 1 ряд Акимов Никита Алексеевич, 11.04.96 – 20.04.2022. Похоронен 12 мая. Акчалов Олимпиан Александрович, 13.10.2002 – 12.03.2022. Сообщение о смерти в паблике администрации Кош-Агачского района. Яхьяев Велибек Юзбекович, 06.05.2000 – 24.05.2022. Бакланов Владимир Олегович, 06.05.2000 – 24.05.2022. В одном из сообщений о смерти ошибочно причислен к 74 ОМСБр (1, 2) Бачаев Беслан Магомедович, 14.12.1989 – 23.05.2022. Кузнецов Александр Николаевич, 23.11.2001 – 11.03.2022 – соболезнования родственников на стене погибшего в социальной сети "ВКонтакте". Куликов Николай Сергеевич, 22.11.2000 – 02.05.2022. Кураксин Александр Александрович, 01.11.1998 – 07.03.2022. Сообщение о смерти на сайте chita.ru. Левченко Денис Андреевич, 24.02.1989 – 08.03.2022. Лысиков Кирилл Георгиевич, 05.04.1997 – 25.04.2022. Пост двоюродного брата о его гибели. Мельников Андрей Андреевич, 24.10.1987 – 26.05.2022. 2 ряд: Нурматов Баротали Латифович, 07.09.1974 – 01.03.2022. Оропов Иван Александрович, 04.04.1983 – 02.03.2022. Сообщение о смерти в "Одноклассниках" на страничке школы, где он учился. Шамхалов Мурахан, 13.09.1997 – 12.03.2022, сообщение о смерти в телеграме. Шевченко Константин Сергеевич, 28.11.1984 – 08.03.2022. Шереметьев Илья Николаевич, 28.02.1987 – 26.03.2022. Пушило Алексей Вячеславович, 21.10.1990 – 25.04.2022. Сообщение о смерти во "ВКонтакте", фотографии передачи родителям ордена Мужества. Пушкин Рустам Рахмонович, 21.02.2001 – 19.04.2022. Сообщение о смерти, написанное его тетей 1 июня. Ростовский Александр Чойган-Оолович, 27.09.2022 – 18.04.2022. Сообщение о смерти в тувинском сообществе SETKIL NEWS. Остапенко Андрей Евгеньевич, 08.01.1996 – 17.04.2022. Сообщение о смерти на сайте "ТВК Красноярск" со ссылкой на его школьную учительницу. Панкин Данил Алексеевич, 23.05.2002 – 21.03.2022. Похоронен спустя 1,5 месяца, 7 мая. Пахомов Александр Александрович, 14.04.2003 – 17.03.2022. Сообщение "Комсомольской правды" о доставке тела в Россию в Россию 8 апреля. 3 ряд: Глушенков Андрей Александрович, 17.04.2002 – 12.05.2022. Гордиевский Евгений Сергеевич, 03.10.1984 – 17.03.2022, пост с фотографией могилы на кладбище в Хабаровске. Гуникер Роман Сергеевич, 03.06.1992 – 27.03.2022. Сообщение о смерти в сообществе Каменского района Алтайского края во "ВКонтакте". Дагбаев Гындын Цырендоржиевич, 16.12.1997 – 13.03.2022. Командир танка, сообщение о смерти на сайте chita.ru. Жуков Евгений Дмитриевич, 23.10.1998 – 25.04.2022. Сообщение о смерти на сайте "Наш Бийск", похоронен 10 мая. Брюшин Виталий Евгеньевич, 02.10.2002 – 14.06.2022. Василенко Данил Константинович, 21.02.1998 – 04.03.2022. Сообщение о смерти во "ВКонтакте". Василенко Илья Михайлович, 16.01.2001 – 25.02.2022. Сообщение о смерти во "ВКонтакте". Вахрушев Александр Сергеевич, 25.09.2000 – 25.04.2022. Ведерников Владислав Иванович, 08.02.2002 – 03.03.2022. Сообщение о гибели в Бородянке во время "расстрела колонны с двух сторон". Гаджимагомедов Кимран Камалудинович, 25.06.1998 – 08.03.2022. Сообщение о смерти на дагестанском сайте "Хивские вести". 4 ряд: Ковалец Николай Юрьевич, 22.08.1999 – 03.03.2022. Сообщение о смерти на сайте "КП – Хабаровск". Кузин Михаил Витальевич, 24.04.1998 - ??.06.2022. Военный медик, сюжет о смерти на сайте телеканала "Россия-1". Миньков Святослав Владимирович, 09.03.2000 – 25.04.2022. Сообщение о смерти на страничке детского сада "Солнечный" в поселке Лопатино Новосибирской области. Мустапаев Алмаз Рустамович, 31.08.2011 – 26.03.2022. Сообщение о смерти на сайте "Северная правда". Никитенко Максим Юрьевич, 06.02.1998 – 02.03.2022. Горюнов Владислав Павлович, 03.09.1996 – 23.04.2022. Сообщение о смерти на сайте "КП – Челябинск", предположительная дата смерти указана с ошибкой на 1 день. Гузеев Денис Евгеньевич, 16.07.1999 – 12.06.2022. Гузенков Степан Николаевич, 03.12.1982 – 25.04.2022. Ильин Алексей Владимирович, 08.03.1994 – 29.05.2022. Фото могилы на кладбище в Хабаровске. Каплунков Эдуард Александрович, 21.12.2000 – 12.03.2022. Фото могилы на кладбище в Хабаровске (ошибочно подписан как Я. А. – см. венок "Эдику" на фото). Ковалев Константин Алексеевич, 04.11.1995 – 25.04.2022. Сообщение о смерти во "ВКонтакте".

4 апреля Главное управление разведки Вооруженных сил Украины опубликовало "Список личного состава 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии", сопроводив его такими словами: "Помните! За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности". В опубликованном ГУР списке есть и несколько фамилий, которые можно найти на стенде с фотографиями погибших военных.

Так, 29 марта информационное агентство Чита.ру написало о смерти в Украине уроженца поселка Степной Забайкальского края, старшего сержанта Александра Кураксина. В статье не называется его дата смерти, но она есть на стенде – это 7 марта. Имя и фамилия Кураксина есть и в списке, опубликованном ГУР Украины, но там он значится еще ефрейтором – это косвенно свидетельствует о том, что список украинской разведки является устаревшим. Еще один военный со стенда, который есть и в списке ГУР – Баротали Нурматов, впрочем, подтвердить факт его смерти в Украине по открытым источникам нам не удалось.

В социальных сетях есть и фотографии посмертного награждения орденами Мужества, благодаря которым все эти люди оказались на стенде. Фотографии одной из таких церемоний публикует в "Одноклассниках" сообщество Spassk Today из города Спасск Приморского края. Здесь служил сержант Алексей Пушило, погибший, если верить информации на стенде, в тот самый роковой для 64-й бригады день, 25 апреля, когда она лишилась не менее семи своих бойцов.

Факт смерти некоторых военных, попавших на траурный стенд, подтверждается фотографиями с кладбища в Хабаровске: так, на снимках можно увидеть могилы ефрейтора Евгения Гордиевского и Эдуарда Каплункова (в посте ошибочно указаны инициалы "Я.А.", но на фото видна траурная лента с надписью "Эдику").

Военнослужащие 64-й ОМСБр успели побывать не только в Буче, но и в других городах Киевской области, например, в практически стертой с лица земли российскими обстрелами Бородянке. Именно здесь, как следует из публикации в сообществе "Мемориал памяти погибшим Забайкальцам" в социальной сети "ВКонтакте", погиб 20-летний ефрейтор Владислав Ведерников из поселка Давенда Забайкальского края.

"В Хабаровске начал учиться, уже заканчивал 11 класс, сдавал сессии, но тут объявили, что поедут в Белоруссию. Потом копали окопы, последний раз звонил с Чернобыля, 23 февраля отправил смс, что перебрасывают в другой район, телефоны забирают, связи не будет, не волнуйся, люблю, целую. 3 марта ихнюю колонну расстреляли с двух сторон, бой шёл 2 дня, осколок попал в ногу. Привезли целого, некоторых собирали по частям. Погиб в Киевской области, п. Бородянка, награждён орденом Мужества посмертно", – говорится в посте о смерти Ведерникова (орфография оригинала).

"Распустить – значит признать ответственность за Бучу"

Как пишут в одном из своих докладов эксперты британского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), от многих российских батальонных тактических групп после отступления от Киева практически ничего не осталось – "кроме горстки людей и техники", как говорил 8 апреля представитель Министерства обороны США. По его оценкам некоторые российские подразделения потеряли до трети личного состава. На восстановление их боеспособности за счет добровольцев или служащих других войсковых частей могут уйти месяцы.

Независимый военный эксперт Юрий Федоров считает, что полная численность 64-й мотострелковой бригады, включающей в себя два мотострелковых и один танковый батальон, могла составлять до войны около двух с половиной тысяч человек:

"64-я отдельная мотострелковая бригада – из Дальневосточного военного округа, а там многие части были сильно ослаблены и плохо укомплектованы. Часто они бывали просто уполовинены: например, есть два более-менее укомплектованных личным составом батальона, а остальное – просто несколько офицеров и прапорщиков. Если им приходит дополнительный личный состав, то они должны его принять, обучить, возглавить и пойти с ним в бой. Таким образом, численность личного состава 64-й бригады могла составлять от 2,5 до 2,7 тысяч человек".

Если потери бригады (убитые, раненые и "отказники") действительно приближаются к 1000 человек, то командование могло бы расформировать ее – но не в случае с 64-й ОМСБр, которой Владимир Путин присвоил почетное звание "гвардейской" вопреки обвинениям в военных преступлениях:

"Это обычная практика – если войска сильно потрепаны, то из оставшихся кусочков тех или иных частей делают какие-то новые сводные бригады. Для того, чтобы быть боеспособными, таким бригадам надо пройти процесс боевого слаживания, командиры взводов, рот должны познакомиться друг с другом, отладить каналы взаимодействия, это занимает минимум несколько месяцев. Но 64-я мотострелковая бригада была награждена званием "гвардейская", то есть расформировывать ее точно не будут. Распустить ее – значит признать ответственность этой бригады за преступления в Буче. Поэтому, скорее всего, к оставшемуся офицерскому составу направят новых контрактников и срочников. Могут включить в состав бригады батальон или несколько рот из других бригад, которые, в свою очередь, распускаются", – говорит Юрий Федоров.

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), которых Радио Свобода попросило прокомментировать ситуацию вокруг 64-й ОМСБр, говорят, что названная Алексеем Асташовым цифра в 1500 военнослужащих перед отправкой бригады в Украину реальна, если речь идет только о контрактниках. В CIT тоже уверены, что номинально бригада сохранится, но на фронте ее остатки, скорее всего, придадут другому подразделению.

Всего с начала вторжения в Украину Россия потеряла убитыми и ранеными 70-80 тысяч российских военнослужащих, – об этом 9 августа сказала заместитель министра обороны США Колин Каль. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бёрнс оценил российские потери в войне с Украиной в 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч ранеными. По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными. Министерство обороны РФ последний раз сообщало данные о потерях 25 марта: 1351 погибших и 3825 раненых.