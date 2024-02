Главные награды "Грэмми" получили женщины

Основные награды американской музыкальной премии "Грэмми" получили женщины. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 5 февраля.

Лучшим альбомом года стал Midnights Тейлор Свифт. Певица стала первой, у кого есть четыре такие статуэтки. "Я бы хотела сказать, что это самый счастливый момент в моей жизни, но, когда я заканчиваю песню, я тоже чувствую это счастье. Всё, чего я хочу, – это продолжать делать это", – сказала Свифт, получая награду. Она анонсировала новый альбом The Tortured Poets Department, который выйдет в апреле.

В номинации "Песня года" победила Билли Айлиш с треком What Was I Made For? из фильма "Барби". Песня из кино стала лучшей впервые со времён Селион Дион с композицией My Heart Will Go On из "Титаника", которая получила "Грэмми" в 1999 году.

Награды за лучшую запись и за лучшее сольное поп-исполнение получила Майли Сайрус за феминистскую песню Flowers. Статуэтки стали первыми в карьере 31-летней певицы.

Виктория Моне была признана лучшей новой исполнительницей года. Также она забрала награду за альбом в жанре R&B.

На церемонии почтили память погибших на музыкальном фестивале Supernova, на участников которого 7 октября напали члены радикальной группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической.

"Этот день и все последующие трагические дни были ужасны для всего мира, и мы скорбим о потере всех невинных жизней", – произнёс гендиректор Академии звукозаписи, которая вручает "Грэмми", Харви Мейсон-младший. На фоне его речи об объединяющей силе музыки играл оркестр из музыкантов израильского, палестинского и арабского происхождения.

Тему конфликта затронули и другие гости церемонии. Участницы женской группы boygenius, победившие в трёх номинациях "Грэмми", прикрепили к лацканам своих пиджаков значки с призывом к прекращению огня в секторе Газа. К тому же со сцены призвала певица Энни Ленокс. "Артисты за прекращение огня. Мир во всём мире", – сказала Леннокс.