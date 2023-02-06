Бейонсе стала самой титулованной обладательницей "Грэмми"

Американская певица Бейонсе получила ещё четыре статуэтки музыкальной премии "Грэмми" и стала самой титулованной их обладательницей. У певицы теперь 32 такие награды.

Бейонсе наградили за лучший в 2022 году танцевальный альбом, лучшую танцевальную запись, а также лучшую песню и исполнение в стиле R&B.

До Бейонсе лидером по числу статуэток "Грэмми" долгое время был британский дирижёр венгерского происхождения Георг Шолти. Он умер в 1997 году, на его счету 31 награда "Грэмми".

Лучшим альбомом 2022 года признали "Harry’s House" 29-летнего английского певца Гарри Стайлза, лучшей песней – "Just Like That" 73-летней американской блюз-исполнительницы Бонни Рэйтт, а лучшей записью – "About Damn Time" 34-летней американской певицы Лиззо.

Песня "Baraye" иранского певца Шервина Хаджипура, которая стала гимном протестов в Иране, стала лучшей песней 2023 года, направленной на социальные изменения. Эту награду вручили впервые в истории "Грэмми".

Церемония вручения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе и стала 65-й по счёту.