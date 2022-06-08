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Главный раввин Москвы уехал из России после отказа поддержать войну в Украине

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после того, как отказался поддержать войну в Украине. Этого требовали от него власти. Об этом рассказала в твиттере его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

Отъезд произошёл в начале марта. По её словам, после отказа от публичной поддержки войны Гольдшмидт с женой "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей больше 33 лет". Сам он публично ничего не комментировал. Сейчас семья находится в Израиле.

Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В 2005 году ему запрещали въезд в страну. Уже после отъезда в этом году Гольдшмидт был переизбран на пост главного городского раввина, сообщает газета The Jerusalem Post.

По словам собеседников издания в еврейском сообществе, чиновники были заинтересованы в том, чтобы избрать другого человека, но попытка провалилась под давлением главных раввинов Израиля. Times of Israel отмечает, что главный раввин России Берл Лазар остаётся в России несмотря на то, что публично выступил против войны.

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