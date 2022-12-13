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Главой МИД Беларуси назначен бывший первый заместитель Макея

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко назначил на пост нового министра иностранных дел страны карьерного дипломата Сергея Алейника.

Он возглавил МИД вместо скоропостижно скончавшегося 26 ноября Владимира Макея. Причина смерти 64-летнего Макея официально названа не была.

Алейнику 57 лет. Ранее в этом году он занял должность первого замглавы МИД, а с августа 2020-го года был заместителем министра. В предыдущие годы Алейник работал послом при Ватикане, послом при Мальтийском ордене, он также возглавлял белорусскую дипмиссию в Великобритании.

Назначение Алейника означает продолжение курса покойного Макея во внешней политике, говорится в обзоре Белорусской службы Радио Свобода. В публикации отмечается, что говорить о независимой внешней политике главы МИД не приходится ни в демократических, ни тем более в диктаторских странах. Министр является исполнителем политической воли главы государства. Однако, внешняя политика состоит из нюансов, оттенков, и министр может на них влиять и формировать.

В российских прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах Владимира Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Лукашенко – в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.

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