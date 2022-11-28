Удар по Лукашенко? Соцсети о странной смерти главы белорусского МИДа

В субботу вечером белорусские СМИ объявили о смерти министра иностранных дел страны Владимира Макея.

Смерть министра стала неожиданностью для всех или почти для всех: Макею было всего 64 года, и у него не было серьёзных болезней – по крайней мере таких, о которых было бы известно прессе и широкой публике. "Ничто не предвещало", заявил пресс-секретарь МИД Беларуси. В четверг Макей вернулся с саммита ОДКБ в Ереване, а в пятницу встречался с ватиканским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Всё это вызвало у блогеров подозрения в том, что смерть Макея не была естественной. Эти подозрения усилило и то, что, хотя оппозиционное СМИ "Наша нива" со ссылкой на свои источники написала, что он умер от инфаркта, официальные белорусские причину смерти Макея пока так и не назвали.

Василий Аленин

Странности продолжаются. До сих пор нет официальной версии причины внезапной смерти Макея. Лукашенко выразил соболезнования родным, но никаких деталей: почему умер, что случилось. Учитывая словоохотливость Лукашенко, это странно. [...] Это говорит как минимум о растерянности и о том, что для Лукашенко смерть Макея тоже стала полной неожиданностью.

Приближённые к власти белорусы пишут печальные некрологи:

Политолог, член комиссии по разработке новой белорусской конституции Александр Шпаковский

Я имел честь знать Министра иностранных дел Владимира Макея.

По этому поводу могу сказать, что он был одним из принципиальных поборников белорусской государственности.

В истории нашей страны Макей останется рядом с Президентом Лукашенко, верным соратником которого он был.

Ошибался ли Министр? Безусловно. Мы все ошибались. Идея "восточноевропейской Швейцарии" была привлекательной. Правда, выяснилось, что эта история не про нас.

Вместе с тем министр по натуре своей был миротворцем и многое сделал для продвижения мирных инициатив в области региональной и глобальной безопасности.

В 2020-ом году Макей заявил западным дипломатам, что если суверенитет Беларуси будет стоить разрыва отношений с Евросоюзом, то мы пойдём на этот шаг.

Во время активной фазы переворота Министр удержал шатающийся МИД, почистил кадры и перешёл к реализации новой внешней политики - "разворота на Восток".

Совсем немного Владимир Макей не дождался счастливого момента принятия Беларуси в ряды Шанхайской Организации Сотрудничества, его последние визиты в Иран и Индию прошли успешно.

Покойся с миром, товарищ Министр! Светлая память!

Председатель комиссии по иностранным делам Национального собрания Беларуси Андрей Савиных

Эта новость стала шоком. Буквально неделю назад мы общались, разговаривали о перспективах внешнеполитических контактов. Владимир Владимирович Макей был полон энергии. Это большая утрата для всех, кто знал его лично, и для нашего государства.

Владимир Владимирович сочетал в себе редкие качества. Он был внимательным человеком, который чутко относился к людям, которые его окружают. Многие мысли и идеи, которые ему представлялись, он понимал глубоко и всегда старался помочь их реализовать. С другой стороны, это был человек со стратегическим видением в сфере внешней политики. Он глубоко понимал все тенденции и хитросплетения глобальной политической ситуации, умел находить решения, которые позволяли Республике Беларусь проводить политику, нацеленную на защиту наших интересов, на укрепление благосостояния белорусов.

Эта потеря станет серьезной прорехой в рядах и внешнеполитического ведомства.

Новость пришла настолько неожиданно и настолько обескураживающе, что нам всем ещё предстоит осознать масштаб случившегося.

Зампредседателя комиссии по международным делам Олег Гайдукевич

Сегодня скоропостижно скончался Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. Моя семья знала его хорошо со времен еще работы в Администрации Президента Беларуси. Всегда смеялся, когда читал про него всякие слухи, о том, что он ведет какую-то свою игру.Кто знает и кто знал Макея, тот прекрасно осведомлен, что он человек преданный, очень преданный Президенту нашей страны Александру Лукашенко. Почему я это говорю, потому что знаю, знаю не по слухам. Это настоящий офицер и преданный стране человек!А еще почитал коментарии змагаров по случаю смерти Макея В.В. - еще таких мразей я не встречал, последние мрази без стыда и совести. И как они хотят, чтобы с ними потом поступали? Светлая память и искренние соболезнования родным и близким Владимира Макея! Пусть земля будет пухом

Оппозиционеры и украинцы, наоборот, радуются смерти ближайшего сподвижника белорусского диктатора, либо сожалеют, что он избежит скамьи подсудимых.

Ната Радина

Умер подонок и негодяй, маленький лукашенковский маккиавелли Макей. Сам или кто помог - не столь важно. Ясно, что хунта в зоне турбулентности. Ее будет трясти и дальше - до окончательного развала.

Валерий Цепкало

Макей. Отдал себя полностью, до последней минуты жизни, служению Лукашенко - предателю беларуского народа и людоеду, сьевшему десятки министров, и кто полакомится ещё не одним беспозвоночным за тот короткий срок, что ему остался.

Ольга Карач

«Полезные идиоты» Владимира Макея

«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - сказал когда-то древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты.

Владимир Макей потратил всю свою жизнь, блестящий ум и безусловный политический талант на укрепление кровавого и садистского режима Лукашенко.

Именно Владимир Макей помог в 2009 году получить большой грант для беларуского МВД из немецкого МИДа на создание системы слежки за недовольными в интернете. Тогда немецкие полицаи не просто передали самые новейшие технологии и программы определять тех, кто против Лукашенко, но и обучили работе с этими программами наших так называемых сотрудников милиции и КГБ.

Конечно, это все подавалось немцам под соусом борьбы с распространением детского порно в интернете. Эти программы помогли в 2011 году разгромить массовое протестное движение – «Революцию через социальную сеть», и сегодня помогают пачками сажать людей за комментарии в социальных сетях.

Поэтому массовые посадки беларусов за комментарии в Интернете – это ответственность и вина непосредственно Владимира Макея.

Именно Владимир Макей стал главным архитектором беларуского ГУЛАГа вместе с тогдашним министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Этот "стартап", основанный на массовом использовании рабского труда, оказался очень успешным.

Игорь Шуневич взял на себя функции бесперебойно пополнять ряды беларуских рабов – преимущественно детей и молодежи – под видом борьбы с распространителями наркотиков.

Владимир Макей взял на себя финансовое обеспечение беларуского ГУЛАГа, а именно приток западных грантов на укрепление беларуского тюремного бизнеса и контакты с западными фирмами по продаже рабской продукции на Запад.

Но самое плохое, что он сделал в своей жизни, - с 2015 года создал и укрепил целую сетку лоббистов беларуского режима из представителей гражданского общества, а также взял под контроль распространение якобы независимой аналитики про Беларусь.

Ситуация с правами человека становилась все хуже и хуже, но эта информация замалчивалась представителями гражданского общества или сглаживалась в обмен на мелкие, но приятные услуги.

Наших правозащитников похищали на улицах и вывозили в лес, имитируя расстрелы, КГБ и МВД отбирали детей у женщин-правозащитниц, пачками фабриковались уголовные дела по 328й статье в отношении детей и молодежи, а в этот момент лоббисты Макея массово на всех международных площадках вещали о некой «либерализации» в Беларуси.

Этот стройный и скрытно управляемый хор лоббистов из беларуского гражданского общества помогал Макею и Лукашенко укреплять кровавый режим и выстраивать бетонную стену защиты беларуского режима, чтобы его нельзя было просто так сломать.

Обращайте внимание на тех в оппозиции, кто сегодня публично скорбит о «борце за независимость» Владимире Макее.

Эти люди публично говорили красивые и правильные слова про демократию, а сами тайно помогали укреплять кровавый режим Лукашенко.

Эти «троянские кони» сделали все, чтобы мы проиграли в 2020 году.

Стоит их запомнить.

Александр Рыклин

Я про белорусского министра... Вот, могут же, оказывается...

Игорь Эйдман

Вот уж действительно, как по известной поговорке, глава лукашенковского МИДа Макей отправился попере́д Батьки в пекло (адское). Батька его вежливо вперёд пропустил. Сам на очереди.

Нестарый ещё человек этот Макей, 64 года. Съездил в Ереван на сессию ОДКБ. А потом неожиданно скоропостижно дал дуба. То ли инфаркт, то ли Путин Луку предупреждает, чтобы не выёживался и быстрее в войну вступал, то ли самого Путина так предупреждают.

Сергей Вечар

Макей покинул этот мир мимо скамьи подсудимых. Так повезёт не всем. Желаю Лукашенко железного здоровья.

Макс Белявский

Сдох Макей,

ну и х@й с ней

P.S. нефиг было пить из бацьковой кружки

В понедельник Макей должен был встретиться с Лавровым. Украинская служба BBC случайно опубликовала заранее заготовленную новость о предстоящей встрече, чем вызвала у украинцев вал однотипных злорадных шуток.

Александр Невзоров

Странно видеть «загадку» в смерти макея. Кремлю надо оправдывать высокое звание миррового центра терроризма и периодически «разминаться» на доступных объектах, вроде белорусского министра. Возможно Путин рассчитывает на «алаверды» лукашенко, поскольку лавров утратил смысл своего административного существования. Кому нужен министр иностранных дел, которого никуда не пускают? Да и зачем вообще россии этот министр, если никаких больше «иностранных дел»у неё нет?

Смерть Макея внезапно объединила российских оппозиционных и провластных блогеров — и те и другие считают, что Макей был представителем прозападного крыла белорусской власти и с его смертью Беларусь станет ещё более зависимой от Москвы и, возможно, будет вынуждена напрямую участвовать в войне против Украины.

Сергей Марков

Умерший глава МИД Белоруссии Маккей был главным фаворитом Запада на пост прозападного главы Белоруссии, после смены Лукашенко. Его уход это символ наступившей невозможности курса Белоруссии на отрыв от России и союза с Западом. Именно Маккей это предлагал.

Именно Маккей это делал.

Именно Маккей был бы главным, кто выигрывал в этом случае, потому что он стал бы президентом Белоруссии.

Почему Лукашенко держал его на посту главы МИД? Потому что надеялся, чтт понадобится как канал связи с Западом? А теперь канал исчез.

Юрий Котёнок

В Белоруссии умер глава МИД Владимир Макей. Как сообщили в СМИ, «скоропостижно скончался». Теперь идет на Высший Суд.

В последнее время голос Макея звучал не так громко, как ранее, в том числе и по причине глубоких тектонических сдвигов в Евразии — Россия начала битву за выживание в условиях нового натиска содома с запада. И казаться прозападным в Минке в этот ключевой период на просторах бывших Российской Империи и СССР стало, простите, западло.

При жестком авторитарном курсе А. Лукашенко Макею был выделен неширокий коридор фронды. Русофильскими его взгляды назвать было никак нельзя, скорее наоборот. Макей всегда вольготно чувствовал в фарватере декларируемой самости т.н. литвинства, которое раскручивается до сих пор как знак обособленности от Русского мира.

Итак, Макей был последовательным и убежденным западником (под контролем Лукашенко).

Александр Фридман

Владимир Макей всю свою жизнь преданно служил Лукашенко, но после 2020 года так и не стал органичной частью «русского мира». После его смерти Лукашенко остается в окружении людей, для которых «русский мир» является единственно возможной средой обитания.

Михаил Виноградов

Смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея воспринимается как более чем стрессовое событие, сопоставимое по значимости с президентскими выборами 2020 года.

Впрочем, многовекторность Лукашенко началась не вчера и до сих пор ему удавалось не изменять ей.

Игорь Тышкевич

Бывший руководитель МИД был сторонником идеи игры на разнице интересов государств, влияющих на Беларусь. Касаемо войны в Украине, это один из беларуских политиков, который мог видеть негатив от того, что беларуские власти вязнут на российской орбите как мухи в навозе. В конце концов в позитивных сигналах из КНР и Турции последних пары месяцев заслуга именно МИД, а не ОП или уж тем более, группы беларуских силовиков в окружении Лукашенко.

Кстати, Макея рассматривали как одного из возможных преемников Лукашенко.

Теперь важно что будет после. В частности:

1. Сохранится ли условная группа Макея. Это мы увидим по серии кадровых назначений декабря 2022-февраля 2023 годов. Важно, поскольку данная группа — одна из 5 ключевых,которые имеют возможность влиять на политику.

2. Преемник в МИД. Очень важное назначение, которое, исходя из острейшего дефицита кадров в окружении Лукашенко будет проходить по принципу «назначаем умного или верного». Потому что для слова «и» слишком мало кандидатов — таких могу назвать не более пяти (кто может потянуть МИД) и все они завязаны на важные направления (то есть при должностях).

От этих двух факторов зависит то, будет ли руководство Беларуси способно к контактам с ЕС и США. А так же к попыткам усиления китайского и турецкого векторов. Тем более что, независимо от имени, МИД РФ попытается существенно усилить своё влияние на беларуское ведомство, используя механизм совместных коллегий,который,увы, реально работает последние 2 года.

Второе: баланс сил в окружении Лукашенко. Там и так чрезвычайно усилились силовики, которые подгребли под себя как минимум 2 группы (из которых одна сильна). Группа Макея и часть экономического блока были способны решать задачи игры в послабления, но это 2 из 5 групп, учитывая личный животный страх потерять власть самого Лукашенко. Если группа сохраняется после смерти её «лидера», то баланс более-менее сохраняется. Если нет — ухудшается в сторону ещё большей дикости и тупости. А так же с хорошим шансом для русских усилить влияние.

Леонид Невзлин

Как-то неожиданно умер министр Макей. Маленький лукашенковский Маккиавелли, мастер интриг и главный переговорщик с Западом. Ничем не болел, еще вчера беседовал с посланником папы Римского, строил планы.

И столько странных совпадений. Именно сейчас Путин готовит план по замене Лукашенко. Об этом говорят мои источники в Кремле. А институт RLI написал, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси. Близкие к Кремлю тг-каналы намекали, что Россия стремится объединить две армии под своим командованием, но это лишит Лукашенко возможности управлять странной и тот сопротивляется.

Смерть Макея очень на руку Путину. Эта потеря ослабляет Лукашенко, у которого еще и сильно подкосилось здоровье. Убрать его с поста президента станет проще. Кстати, Макей буквально на днях вернулся из Еревана, куда летал с Лукашенко и секретарем беларуского Совбеза Александром Вольфовичем на заседание ОДКБ. Там он виделся и с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Обоих – Зася и Вольфовича – Москва рассматривает в качестве основных претендентов на замену Лукашенко. А вот Макей мог оказаться препятствием в этом плане кремлевских стратегов.

Вчера Лавров встречался с председателем совета Беларуси Натальей Кочановой. По неофициальной информации, Лавров должен был 28 ноября увидеться с Макеем. Российские спецслужбы, как известно, не новички в организации внезапных кончин. Если угадывают с дозировкой.

Виктор Небоженко

Путину надоело уговаривать хитроумного Лукашенко, чтобы он вторгся в Украину. Для начала, вместо Лукашенко в Беларуси скоропостижно скончался опытный дипломат, многолетний министр иностранных дел Беларуси Макей, который вел тонкую игру между Западом и Кремлем, являясь доверенным лицом Лукашенко на Западе. Путин показал Лукашенко как он легко решает его и свои проблемы в Беларуси. Теперь Лукашенко остался один на один с Путиным, а каналы связи с Западом оборваны. Сейчас Путин начнет убежать Лукашенко, что другого способа избавиться от Макея - конкурента Лукашенко от Запада, не было, иначе Беларусь ждал повтор судьбы Казахстана, когда скрытный дипломат Токаев, обманув Кремль, неожиданно и элегантно свергнул власть вечного и опытного Назарбаева и стал опираться не на Россию, а на Китай.

Антон Геращенко

Велика вероятность того, что макей умер не своей смертью, его могли отравить



Отравить, чтобы ослабить лукашенко и захватить власть. Ведь макей считался главным кандидатом в преемники белорусского президента в случае старта «внешнего транзита» власти в бр.



У россии своего аналога макею не было, скорее, были разрозненные кандидатуры из числа силовиков, которые так и не смогли доказать лукашенко свою полную преданность.



Так что неожиданная смерть главного кандидата в преемники вряд ли будет кем-то воспринята как случайность.



Думаю, его смерть может существенно ускорить все политические процессы в беларуси.

Алексей Лушников

Смерть действующего министра иностранных дел Белоруссии Макея - это, вероятно, последнее предупреждение Путина в адрес Лукашенко о необходимости начала агрессии против Украины.

Мы на грани новых серьезных событий.

Макей умер сегодня. Не болел. Ещё вчера имел ряд деловых встреч. Кадровый разведчик. Ему было 64 года.

Лев Шлосберг

Внезапная смерть 64-летнего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, вне зависимости от её причин, - очень плохое событие не только для Беларуси, но для всей Европы.

Макей мог стать президентом РБ после Лукашенко, масштаб личности это позволял. Он был способен нести бремя власти.

Круг личных контактов Макея в мире существенно превышал круг контактов Лукашенко.

По существу Макей был вторым человеком в Беларуси. Первым после Лукашенко

Макей был профессиональным дипломатом и работал министром иностранных дел, а не вторым министром обороны.

Макей поддерживал связи Беларуси с Европой и признавался Европой как партнёр по диалогу в самых тяжёлых обстоятельствах. Макей помог Беларуси избежать части санкций. Т. н. многовекторность Лукашенко держалась на Макее.

Макей был непреклонным сторонником сохранения суверенитета Беларуси. При нем поглощение Беларуси Россией было невозможно.

Макей был категорическим противником участия Вооружённых сил РБ в боевых действиях против Украины.

Макей пользовался авторитетом у военных. Его опасались в КГБ.

Макей участвовал в освобождении российских политзаключённых в Беларуси, насколько мог.

Макей мог и умел общаться с независимой прессой.

Причины смерти имеют принципиальное значение, конечно.

Состояние здоровья Макея не внушало опасений, хотя график работы и нагрузки были запредельными.

Из Еревана со встречи государств ОДКБ Макей возвращался в Минск не на одном борту с Лукашенко, а на грузовом (!) самолёте. Отчасти это отражает скотское отношение Лукашенко даже к ближайшим подчинённым, но только отчасти.

В естественный характер причин смерти Владимира Макея поверить очень трудно, практически невозможно.

Определить заказчика (заказчиков) вероятного убийства политика можно по перечню его достоинств и потенциальных, но уже невозможных в силу смерти достижений.

Беларусь стоит на пороге очень драматических событий. Скорее всего, не только Беларусь.

Макс Гадюкин

Смерть Макея значит одно – теперь Лукашенко остался без прозападного человека в окружении. Перед тем западная разведка намекнула, что Россия может и Луку убрать.



А еще Лугабе в Европе признали соучастником Путина, помните? Славно посидел на двух стульях. Молодец. Или сядешь, или сдохнешь.



Мостик на Запад умер, сесть стало сложнее. Отакої.

Дмитрий Навоша

Говорят, белорусские чиновники прям паникуют, что ж будет дальше после скоропостижной кончины Макея – последнего канала связи Беларуси с Западом.

Напомните им там кто-нибудь, что он был не то, что не последним каналом, но даже не лучшим. Есть ещё один. Светлана Тихановская. (По совместительству – человек, за которого большинство белорусов проголосовали на последних президентских выборах.)

Некоторые блогеры считают, что за смертью Макея последует замена Лукашенко на российскую марионетку или даже прямое присоединение Беларуси к России

Инна Якушевская

Как интересно… Сигнал для картофельного фюрера что он следующий?

Вера Афанасьева

«А потом попил чаю - и всё»



Пишут о странной смерти главы белорусского МИДа 64-летнего Владимира Макея.



Ещё и суток не прошло, как Макей встречался с посланником Папы Римского. Говорят, они обсуждали мирный план.



А лет пять назад Макей выглядел компромиссной фигурой преемника Лукашенко. Но диктаторам преемники ни к чему.



Или это намек для Александра Григорьевича?

Лев Усыскин

возможен еще один ход эскалации - аншлюс Белоруссии. Примерно в такой последовательности событий: смерт Лукашенки, попытка кого-то в Белоруссии прийти к власти, ввод российских войск чтобы присечь беспорядки, установление новых властей в стране, референдум об объединении, торжества, эйфория, слив Украины под шумок.

Анатолий Несмиян

Пишут, что Лукашенко распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана.

Правда или нет - никто не скажет. Но имея в «союзниках» уголовников и террористов, решение выглядит явно нелишним.