Главой ВКС России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. С октября 2017 по август 2023 года эту должность занимал генерал Виктор Суровикин. О назначении нового главы ВКС сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Афзалов был временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС после того, как Суровикина сняли с должности.

По данным ТАСС, Афзалов выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО, Военного университета ПВО и военной академии Генштаба. С 2017 года он командовал армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.