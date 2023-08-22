Генерал Суровикин, вероятно, снят с должности командующего ВКС

Генерал армии Сергей Суровикин, вероятно, снят с должности командующего Военно-космическими силами России. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов со ссылкой на секретный указ президента. При этом, по информации Венедиктова, Суровикин не уволен из армии, он остаётся в распоряжении Минобороны.

Источник РБК, "знакомый с ситуацией", сообщает, что освобождение генерала от должности связано с переходом на другую работу. "В настоящее время он в краткосрочном отпуске", — уточнил один из собеседников издания.

По данным журналистки Ксении Собчак, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа. Официально такой документ опубликован не был. Но в нумерации публичных указов Владимира Путина за эти даты действительно есть брешь, заметили журналисты "Важных историй". 17 августа появился указ № 622 "О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации", а 18 августа — № 624 "О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования". Что скрывается под документом №623— не известно.

О снятии генерала с должности сообщили и российские провоенные блогеры. "Рыбарь" пишет, что Суровикина отстранили практически сразу после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июле этого года.