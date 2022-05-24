Главой ВОЗ переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус

Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй пятилетний срок переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус.

Его поддержали представители 155 стран-членов ВОЗ из 160 участвовавших в голосовании. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал это "впечатляющим результатом". Одновременно указывается, что Гебреисус был единственным кандидатом на должность.

В 2017 году Тедрос Гебреисус стал первым африканцем, возглавившим ВОЗ.

Его пребывание на посту было отмечено непростым периодом борьбы во всём мире с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая всё ещё продолжается.

Ряд стран резко критиковали ВОЗ под руководством Гебреисуса. К примеру США, когда американскую администрацию возглавлял республиканец Дональд Стран, обвиняли ВОЗ в защите интересов Китая в период пандемии. Также звучали обвинения в излишней медлительности в борьбе с болезнью.

Одновременно Тедрос Гебреисус имел широкую поддержку, в том числе со стороны бедных государств, доставку вакцин в которые нынешний глава ВОЗ активно продвигал.

Тедросу Гебреисусу 57 лет. СМИ отмечают, что в последнее время он всё больше уделяет внимание состоянию систем здравоохранения тех стран, где ведутся боевые действия, в том числе государств Африки и Украины, в которой продолжается широкомасштабное российское вторжение.