AstraZeneca заявила об эффективности бустерной дозы против "омикрона"

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила в четверг, что так называемая бустерная доза её вакцины от COVID-19 под названием Vaxzevria "значительно" повышает уровень антител против штамма "омикрон".

Нейтрализующие антитела после третьей дозы вакцины сравнимы по эффективности против "омикрона" с двумя дозами против более раннего штамма "дельта", отметили в AstraZeneca.

Исследование проведено в Оксфордском университете, который участвовал в разработке препарата AstraZeneca в прошлом году.

Новый вариант коронавируса, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

22 декабря Всемирная организация здравоохранения заявила, что "спешка с бустерными препаратами" в богатых странах усугубляет неравенство в доступе к вакцинам, что продлевает пандемию. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус подчёркивает, что приоритетом должна быть вакцинация "уязвимых групп населения" повсюду, а не дополнительные дозы тем, кто уже получил прививки против COVID-19.