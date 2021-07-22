Главред "Проекта" сообщил о блокировке инстаграм-аккаунта издания

Главный редактор "Проекта", признанного российскими властями нежелательной организацией, Роман Баданин (признан в России СМИ-иностранным агентом) сообщил о блокировке инстаграм-аккаунта издания. Причиной ограничения доступа соцсеть указала "нарушение норм общества". Об этом Баданин сообщил на своей странице в фейсбуке.

В чём именно заключалось нарушение, администрация соцсети не уточнила. На инстаграм-аккаунт "Проекта" было подписано около 20 тысяч человек.

15 июля издание "Проект" было признано в России нежелательной организацией по решению генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов.

"Проект" – российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Специализируется на расследовательской журналистике.

В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.